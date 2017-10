Los retos del nuevo gerente de Emdupar

José María Gutiérrez Baute se puso como meta llevar la empresa a ser las más importante del Caribe y muy competitiva a nivel nacional.

A Armando Cuello Daza se le acabó su tiempo al frente de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar. Fueron cerca de 22 meses en los que solventó vicisitudes de tipo económico y técnicas.

El alcalde Augusto Ramírez Uhía le pidió la renuncia a Cuello Daza y en su remplazo nombró a José María Gutiérrez Baute, quien viene de hacer una destacada gestión en la Terminal de Transporte, que (guardando las proporciones) a diferencia de Emdupar, muestra menos inconvenientes para el sector público.

Armando Cuello se despidió en el marco de la rueda de prensa donde presentaron a Gutiérrez Baute, realizada la tarde de ayer en el patio de la Alcaldía de Valledupar, indicando que trabajó su periodo en cuatro ejes, especialmente en el proyecto de optimización del sistema de acueducto de la ciudad, con inversión que alcanza los $20.197 millones, a través de Findeter.

Un segundo punto fue el proceso de mejoramiento continuo en las diferentes áreas de la compañía, a través de la plataforma Stand Internacional de AquaRating, liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En tercer lugar, Cuello Daza aseguró que realizó una importante gestión ante la Superintendencia de Servicios Públicos y, por último, el proceso de tercerización a que entraría Emdupar en los próximos días.

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido (…) Hicimos una gestión en buena parte, hasta los medios que tuvimos, para que la empresa Emdupar siga adelante. Alcalde me siento agradecido con usted”, dijo Armando Cuello, quien recibió la propuesta de seguir en el equipo de Augusto Ramírez Uhía como asesor de despacho.

El mandatario municipal declaró que el exgerente “sale por la puerta grande”, basándose en que no tuvo señalamientos de corrupción en su periodo gerencial. Habló, nuevamente, de los problemas que vienen aquejando a Emdupar como son las posiciones políticas y la falta de recursos, debido al mal recaudo que tiene el departamento comercial.

“Este hombre (Armando Cuello) hizo todo lo posible para sostener la empresa, de 275 pasó a 255 trabajadores, en lugar de aumentar la nómina la disminuyó, la contratación de $14.000 a $7.000 millones, gastos con austeridad, un recaudo de $2.300 no los deja en $2.900 millones”, manifestó Ramírez Uhía.

Segundo ciclo

Emdupar viene siendo cuestionada por la Superintendencias de Servicios Públicos desde que comprobó que esta no es una entidad rentable debido a su crisis financiera.

La empresa vallenata debió presentar un Plan de Salvamento a la Superservicios, el cual fue elaborado a través del proyecto de consultoría hecho por Grupo Soluciones S.A. por un valor de $300 millones.

Dicho diagnóstico, según la gerencia, es que Emdupar tiene un creciente desbalance financiero causado por el incremento de los egresos frente a la reducción de sus ingresos. Entre 2015 al 2016, la nómina aumentó en un 70 % y según la firma analista, eso precipitó la inviabilidad de la empresa. Se suman además las pérdidas técnicas en el agua, que son superiores al 60. Produce 4.6 millones de metros cúbicos de agua potable en su planta de tratamiento, pero solo recauda 1.8 millones, es decir que son 2.8 millones dejados de facturar.

Estos son algunos de los retos que tendrá José María Gutiérrez Baute al frente de la empresa, que hoy está recibiendo recursos por acueducto y alcantarillado, pero no hace inversiones para mejorar la infraestructura porque los dineros son desviados para pagar nómina, suplir necesidades básicas, entre otras.

“Emdupar es todo un reto para nosotros como administración, en esta nueva tarea hemos llamado a otro miembro del gabinete para que nos ayude en el relevo y que pueda en esta segunda etapa gerenciar la empresa. José María Gutiérrez Baute encontró una Terminal de Transporte con muchas dificultades y hoy tenemos una de las mejores en la región Caribe”, declaró el alcalde Ramírez Uhía.

Según Augusto Ramírez Uhía, la responsabilidad principal del nuevo gerente es “respirarle en la nuca al gestor comercial para que cumpla milimétricamente lo que hemos pactado”, esto se refiere a que la tercerización de Emdupar está a pocos días de firmarse y se trata de entregarle a un privado la operación del área comercial. El contrato sería asignado a Radian Colombia, firma que trabaja con la EPM de Medellín en un contrato de agua no contabilizada, realizando cambio de medidores, entre otros aspectos.

José María Gutiérrez Baute se puso como meta ante el público llevar a Emdupar a ser la empresa más importante del Caribe y competitiva a nivel nacional.

“Se viene una reestructuración administrativa, vamos a concertar con la organización sindical y con los trabajadores, que nos permitan la mejor ruta gerencialmente hablando. Si hay algún tipo de burocracia o corbata se acabó, vamos a trabajar y a funcionar la empresa con la mano en el corazón”, declaró Gutiérrez Baute.

Agregó que “llegó el momento de incluir a los vallenatos a la empresa”, especialmente a los vocales de control, los sindicatos de Emdupar y la comunidad en general.

A la pregunta ¿Si podrá cumplir las expectativas con las que llega? dijo, “el ser buen gerente es ser buen ciudadano, entender que lo público es sagrado y un funcionario cuando lo hace bien debe ser lo normal, no debe ser extraordinario porque estamos llamados a hacerlo bien, es un deber y no una obligación. Hemos llegado con una alta gerencia, no solo a salvar la empresa, sino a volverla totalmente competitiva”, aseveró.

Sobre su conocimiento de Emdupar explicó que estudió los planes de mejoramiento de la Contraloría, Superintendencia de Servicios Públicos, planta de personal. “Ahora nos toca revisar, entra un gestor comercial y eso nos permitirá poder reorganizarnos. Está demostrado que en la parte técnica necesitamos hacer unos ajustes porque nosotros lo que vendemos es agua, lo que nosotros creemos es potencializar nuestro servicio, la experiencia con el usuario y ser honesto”, manifestó José María Gutiérrez Baute.

Perfil

José María Gutiérrez Baute es administrador de empresas, egresado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Unad, especialista en finanzas, de la Universidad Popular del Cesar, y magíster en gerencia de proyectos de la URBE (Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín).

Tiene cerca de 10 años de experiencia como servidor público y en el sector privado, ocupando cargos como: auditor interno en Supercell Comcel- Valledupar, director del Centro de Distribución de Meico, director ejecutivo de la Fundación Caminos de Esperanza, líder de Mejoramiento Educativo de la Secretaría de Educación Municipal.

Radian Colombia entraría a ejecutar un contrato de colaboración empresarial durante cinco años. Sus tareas, además de la parte comercial, estarían sustentadas en cuatro inversiones que debe realizar para cumplir a cabalidad con lo estipulado en la contratación.

Emdupar está distribuido en seis áreas: Gestión Humana, Gestión de Planeación, Gestión Financiera, Gestión Técnica Operativa, Gestión Jurídica y Gestión Comercial.

