Los primeros efectos de la reconstrucción de la avenida Fundación

Las obras que se adelantan en la avenida Fundación han generado traumatismo en los comerciantes de la zona. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

Preocupados y desanimados se encuentran los comerciantes de la avenida Fundación o diagonal 21, cuyos negocios se encuentran al frente de las obras que adelanta el Sistema Integrado de Transportes de Valledupar, Siva, puesto que sus ventas se han disminuido desde que encerraron los separadores y demolieron la estructura de pavimento viejo.

Los querellantes aseguran que su producción ha bajado cerca del 80% a causa de las incomodidades que les generan las obras, puesto que sus clientes se abstienen de adquirir sus productos y servicios porque no tienen dónde parquear o para evitar el polvo que se desprende en la construcción. Otros alegan que ya no cuentan con la visibilidad de antes, por lo que pasan desapercibidos para los que transitan la zona.

Según los comerciantes consultados por EL PILÓN, antes de iniciar estos trabajos fueron censados por la administración municipal, lo que los hizo suponer que iban a ser indemnizados, pero hasta el momento no han recibido nada.

Al respecto, la gerente del Siva, Katrizza Morelli, subrayó que “si queremos obras que de verdad traigan desarrollo y progreso en la ciudad nos toca hacer nuestro aporte de paciencia y de soportar los traumatismos que esta obra pudiere causar”.

Pormenores de la obra

El jefe de Infraestructura del Siva, José Antonio Manjarrez, explicó que la avenida Fundación tiene 3.3 kilómetros en su longitud y el contratista (Consorcio Equiobras Valledupar) tiene previsto varios frentes de obra en la ejecución del proyecto. “Se comenzó por la calzada norte, desde la glorieta del Obelisco hacia la UPC, donde se cerraron 1.2 kilómetros inicialmente, donde hay menos densidad de población por kilómetro de intervención. Inicialmente se intervendrán las redes de acueducto y alcantarillado y se reconstruirá toda la estructura del pavimento. El tiempo previsto para esta obra son dos meses; comenzamos hace diez días aproximadamente”, acotó.

Agregó que simultáneamente el contratista planea ejecutar sobre la calzada sur, que va del Obelisco a la Gobernación, donde se intervendrá desde la carrera 12 (frente al AvVillas) hasta la carrera 15 (que es la carrera que da acceso a la clínica Valledupar), para no interferir en el sector salud del sector, donde hay aproximadamente 400 metros.

“El compromiso del contratista es que en este sector habiliten las calzadas lo antes posible, por lo que no permitimos que abran tramos de más de 400 metros. Teniendo en cuenta que las bocacalles sobre la avenida Fundación estén habilitados el mayor tiempo posible. Los giros de los vehículos a la derecha e izquierda son necesarios para la movilidad”, precisó el funcionario.

Los trabajos que adelanta el Siva incluyen: rehabilitación de calzada, reconstrucción de redes de acueducto y alcantarillado, construcción de nuevos sumideros y rejillas para recolección de agua lluvias; espacios públicos (andenes, zonas peatonales, cicloruras y arborización).

Obras

-Primer tramo: del Obelisco hasta la carrera 24, donde intervienen 1.2 kilómetros, que está en ejecución; aquí ya se demolió la estructura de pavimento viejo.

-Segundo tramo: de la carrera 24 hasta la carrera 19 (sector de Los Manguitos)

-Tercer tramo: Los Manguitos hasta una calle antes de la glorieta de Los Músicos.

-Cuarto tramo: Después de la glorieta de Los Músicos hasta la antigua Zona de Carreteras.

PUNTOS DE VISTA

¿Se ha visto afectado por las obras en la avenida Fundación?

Ferney Santos, administrador de almacén de productos de vehículos.

“Bastante, pues las ventas han disminuido notablemente. De por sí que esta temporada es mala porque la gente está pensando en los útiles escolares, se nos pone más grave la situación con estas obras. Normalmente teníamos ventas diarias de dos a tres millones de pesos, ahora apurado alcanzamos los 30 a 40 mil pesos”.

Edwin Márquez, propietario de panadería.

“Me afectó tanto que me tocó despedir a cuatro trabajadores porque el producido no da para pagarles su salario. Antes se lograban ganancias diarias de 800 mil pesos a un millón, en la actualidad solo se producen de 160 a 190 mil pesos. Los productos se me están dañando porque no hay quien los compre. Yo pago 800 mil de alquiler y cerca de un millón de pesos en servicios; lo que gano en la actualidad no da para el mantenimiento del local”.

Diana Acosta, vendedora de minutos.

“Anteriormente las personas venían a llamar y a hacer recargas con frecuencia, ahora son pocas personas las que se acercan a mi sitio de trabajo. Yo me ganaba diariamente de 100 mil a 150 mil pesos, hoy en día apenas gano 30 mil pesos. Esperamos que estas obras las terminen lo más pronto posible”.

Luis Amador, dueño de una barbería.

“Creo que a todos los comerciantes que estamos en la zona nos ha dado duro estas obras. Yo tenía muchos clientes que venían en sus carros y motos; ahora como no tienen donde parquear prefieren no venir. Regularmente me llegan entre 15 a 20 personas diario, ahora solo atiendo de tres a cinco”.

Armando Ojeda, propietario de un taller de electrónica. +

“La afectación ha sido notoria. Mi negocio producía entre 80 a 120 mil pesos diarios, hoy en día el promedio de ventas es de 30 mil pesos; hoy por ejemplo no me ha entrado nada. Las personas que nos solían comprar pasan de largo porque la avenida está tapada y es incómodo llegar hasta nuestros locales”.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN