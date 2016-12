Los nacimientos que unieron a Jaime y a Lucas Dangond

Jaime Dangond y su hijo Luciano. Lucas Dangond con su primogénito Lucas Daniel. EL PILÓN / Cortesía.

El rey vallenato 2016, Jaime Dangond Daza, celebra por estos días el nacimiento de su hijo Luciano Dangond Echeverry, pero también la llegada de su sobrino Lucas Daniel Dangond Vega, hijo de su hermano Lucas, acordeonero de Silvestre Dangond.

Jaime asegura que nunca se puso de acuerdo con Lucas para planear los embarazos y que “son cosas de Dios”, quien les regaló la bendición de traer los dos niños al mundo en esta época de fin de año. Luciano nació el 10 de noviembre y Lucas Daniel el 18 de diciembre, uno en Bogotá y el otro en Medellín.

A los dos niños les corre por las venas sangre cargada de vallenato puro, melodías con el sentir del pueblo y versos cargados de emoción, esos mismos que Jaime Dangond Daza pronunció la noche del 25 de diciembre en Patillal, corregimiento de Valledupar, en el marco del Festival Tierra de Compositores que rindió homenaje a Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina.

“Hemos cerrado este año con múltiples presentaciones especialmente en Bogotá donde estoy residenciado. Con esta actuación en Patillal completo 10, la última del 2016 la tendré el 29 de diciembre en Cáqueza, Cundinamarca. Me siento contento porque me he dado a la tarea y me he puesto como misión seguir difundiendo el vallenato tradicional, mostrando la figura de ese acordeonero que canta y toca, que hace mucho tiempo está en mora el folclor vallenato de personas que lo cultiven y lo hagan grande como lo hicieron juglares de la talla de Alejandro Durán, ‘Pacho’ Rada, pioneros de esta hermosa música”, dijo Dangond Daza en entrevista con EL PILÓN.

Señaló estar contento de mostrarse como una figura a la que sigan las nuevas generaciones, porque actualmente se comparten los halagos cantantes y acordeoneros.

Después de ocho años de participación en el Festival de la Leyenda Vallenata, el hijo de Luciano Dangond y Palmina Daza, conquistó este año la corona. Es nacido en San Diego, Cesar, y lleva en su palmarés primeros lugares en festivales como el de Urumita (La Guajira) y San Diego, además segundos puestos en Barrancas y Fonseca (La Guajira) en la categoría infantil.

“Mi obsesión es mostrarme ante el mundo como un acordeonero que toca y canta, pero además le gusta preservar las raíces de este folclor que ha sido declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Sin duda se cumplieron las expectativas, se cumplió un sueño porque venía trabajándolo desde el 2008, el reinado se dio ad portas del rey de reyes para la cual tengo pensado participar y darme ese gusto y lujo de competir con grandes reyes vallenatos quienes han sido mis maestros, y a los cuales respeto mucho”, manifestó el rey vallenato que ganó este año acompañado por Luis Carlos Valera en la caja y Reinaldo Ortiz en la guacharaca.

Sobre el nacimiento de su hijo y el de su hermano dijo lo siguiente: “tuvimos esa dicha de hacernos padres este año; mi hijo Luciano y mi sobrino Lucas Daniel prácticamente van a ser unos hermanitos mellizos porque no se van a llevar nada de tiempo. La llegada de ellos han llenado de amor y de alegría nuestra familia”.

Jaime Dangond es ingeniero químico y cursó maestrías España y Francia. Sus compañeros de conjunto fueron el cajero Luis Carlos Valera y el guacharaquero Reinaldo Ortiz.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co