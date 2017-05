Los Morales, una historia musical que superó las expectativas

Así vivió la familia Morales el primer capítulo de la historia que encarna su vida musical.

Con lágrimas, sonrisas y mucha emoción los miembros de la dinastía Morales vieron el primer capítulo de la novela que cuenta la vida y obra musical de Kaleth, Miguel y toda su familia.

Miguel, Kanner y Keyner, acompañados de amigos y familiares revivieron momentos dolorosos de esta historia que empezó con el trágico accidente donde perdió la vida el artista vallenato Kaleth Morales, quien inició un movimiento musical que lo llevó a obtener el título de ‘El rey de la nueva ola’.

La novela fue producida en un formato de cine por Luis Alberto Restrepo y dirigida por Jaime Rayo y Andrés Bierdman, donde narran la historia del cantante y compositor vallenato Kaleth Morales. Desde la niñez inició su carrera musical, la cual estuvo influenciada por su padre. Además cuenta como años más tarde, cuando adulto, saltó a la fama con su particular estilo musical, razón por la cual fue reconocido a nivel nacional en su corta trayectoria.

La trama de la novela muestra la parte humana de Miguel Morales, quien es representado por el cantante cartagenero Julio César Meza, y de Kaleth Morales, representado por el joven vallenato Jerónimo Cantillo.

“Me ha gustado mucho, es una novela en la que hay mucha jocosidad, es impresionante como Julio César transmite todas esas vivencias que me forjaron en mis inicios. Estoy sorprendido con la actuación de Jerónimo, un joven con mucha energía. Este primer capitulo es muy impactante, ese juego de emociones en el que Kaleth empieza a pelear con sus papá y a hacerse un espacio en la música es algo muy emocionante poder verlo, con el profesionalismo y la ética de los actores; eso era lo que nos preocupaba, pero al ver este primer capítulo, no me cabe duda que quedó en las mejores manos”, manifestó Miguel Morales.

Por su parte, Kanner, el segundo hijo del matrimonio entre Nevis y Miguel, relató cómo se sintió con esta primera emisión.

“Soy muy crítico cuando las cosas se refieren a nosotros, porque siempre quiero que entreguemos lo mejor y la verdad tenía muchas expectativas y miedo de cómo iba a ser este primer capítulo; cómo los actores personificarían a mi familia, porque los seguidores son muy exigentes, quería estar tranquilo y hoy después de ver las escenas, como actuaron, los protagonistas estoy cien por ciento complacido con ellos, con la producción en general quienes lograron plasmar en cada escena lo que vimos esta noche”, manifestó

Sobre Jerónimo Cantillo, quien encarna a Kaleth, existía una gran expectativa, era una responsabilidad muy alta ya que ‘El rey de la nueva ola’ poseía como artista y persona una gran energía, muchos aseguran que adonde llegaba cautivaba con su sonrisa y canciones.

“Me hizo recordar mucha veces a Kaleth, su energía y esa chispa con la que vivía; musicalmente, no podemos exigirle lo mismo porque él aunque sabe de música profesionalmente es actor. Canta y toca acordeón pero su profesión es actuar, debemos valorar el esfuerzo de cantar bien donde le ha tocado hacerlo, estoy muy contento”, indicó Kanner.

También destacó que en este primer capítulo Julio César se roba el show. “El papel de mi papá es muy especial, Julio muestra esa nobleza, su carácter, esa humanidad; él me refleja mucho a mi papá y lo hace ver, es espectacular”, manifestó.

El menor de los cantantes Morales, Keyner se mostró conmovido en muchas escenas, dado que el acompañaba a Kaleth el día del trágico accidente.

“Me gustó mucho como muestran a Valledupar. La trama de cómo se genera el accidente. Esta novela tiene mucha magia y mucha cotidianidad que sé que la va a gustar mucho a los colombianos. Me encanta la música que va acompañando las escenas de la novela, está muy bien hecha, se escucha muy profesional con formato cine”, manifestó luego de observar el capítulo acompañado de familiares y amigos.

Por: Ariadne Margarita Osorio/ EL PILÓN

ariadneosoriop@gmail.com