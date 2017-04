Los Granados buscan la segunda corona rey de reyes

Juan José y Almes Granados. Leonardo Alvarado / EL PILÓN.

Un episodio legendario podría darse con las notas de Almes Granados y su sobrino Juan José Granados, en el Festival Vallenato que este año llega a sus bodas de oro. Por ahora, ninguna dinastía vallenata ha tenido dos coronas rey de reyes de la categoría Profesional; las tres anteriores están en las dinastías de Nicolás Elías ‘Colacho’ Mendoza, Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina y Hugo Carlos Granados. Este último dio paso para que los Granados comiencen a soñar con marcar la historia.

En 2007, Hugo Carlos se enfrentó a su hermano Juan José y a otros 18 competidores que buscaban el reinado en la tercera versión de la modalidad. Los Granados llegaron a la semifinal, siendo Hugo Carlos el único en llegar a la final, en la que se quedó con el primer lugar.

La novela vuelve a repetirse con uno de los protagonistas. Juan José medirá fuerzas con 20 reyes vallenatos más y entre ellos está su tío Almes, hermano de su padre Ovidio Granados, líder de la familia que tiene tres reyes vallenatos y un doble rey de reyes de la caja, como es Adelmo ‘Memo’ Granados (1997 y 2007).

Ambos descienden del estilo patriarcal de Luis Enrique Martínez, Alejandro Durán, Calixto Ochoa y por supuesto, Ovidio Granados: Juan José es menor y le guarda respeto a su tío, pero a la hora de concursar no hay consanguinidad que valga.

“El enfrentarme a mi sobrino para mí no es competencia; sueño con dejar el nombre de la dinastía en alto y eso es lo que quiero en esta nueva versión del Festival”, declaró Almes, rey en 2011 luego de derrotar a Manuel Vega, Alfonso Monsalvo, Julián Mojica y Fernando Rangel.

Ninguno de los dos quiere ser ofensivo con el otro. Tienen cualidades en común, como por ejemplo: cuando Juan José obtuvo su corona en 2005 interpretó ‘El vicio’, un merengue obra de su padre y lo mismo hizo Almes seis años después para saborear el triunfo.

“Es probable que una dinastía se quede con la cuarta corona del Festival Vallenato rey de reyes, pero especialmente todos los acordeoneros somos reyes y esperemos darle un gran espectáculo al folclor y una ayuda al vallenato. Con mi tío me une además de un laso familiar, una amistad; le tengo un cariño inmenso pero vamos a competir y lo único que sueño es con ganar este evento”, advirtió Juan José.

Vena mariangolera

Fue Ovidio, padre y hermano, de estos dos reyes, quien abrió los caminos para que Hugo Carlos, Juan José y Almes se inquietaran por el acordeón. ‘El Viejo Villo’, como cariñosamente lo llaman, es un fenómeno de la interpretación y el arreglo de este instrumento de viento. Participó en el primer Festival Vallenato (1968) y con solo 25 años de edad se enfrentó a sus ídolos: Gilberto Alejandro Durán Díaz y Luis Enrique Martínez. En aquella ocasión, el joven oriundo de Mariangola, corregimiento de Valledupar, ocupó el segundo lugar y su nombre quedó marcado en el cuadro de honor de una manera épica.

Ahora, cuando se cumplen 50 años del Festival de la Leyenda Vallenata, Juan José está seguro de poder repetir lo que hizo su hermano Hugo Carlos hace 10 años, que fue conseguir la corona rey de reyes de este evento que reúne a los mejores acordeoneros del folclor en una sola competencia durante cuatro días en Valledupar.

“Pienso que la serenidad es una de las partes que puede favorecer al concursante, quien vaya preparado psicológicamente tendrá ventaja ante los otros competidores. De mi competencia en el rey de reyes anterior estudié mis interpretaciones, vi lo que hizo Hugo Carlos en esa edición, lo que hizo ‘El Cocha’ Molina en 1997 y ‘Colacho’ Mendoza en la primera versión de 1987; con todo eso, apreté mis ensayos y ajusté algunas cosas que nos hicieron falta en la participación del tercer rey de reyes”, dijo Juan José, quien comercialmente tiene más reconocimiento que su tío, debido al éxito conseguido al lado del cantautor Fabián Corrales hace unos años.

Algo que a Almes no le preocupa porque con su nota puede despuntar cualquier favoritismo. “Los adultos tenemos la esencia del vallenato para este concurso, que es lo exigido, porque el mensaje de declaratoria de salvaguarda de la Unesco es traducido en interpretar nota pesada, especialmente en el Festival Vallenato. La dinastía tiene un compromiso, con la familia y el propio pueblo de quedar en alto en los 50 años del Festival Vallenato”.

En diálogo con EL PILÓN reconocieron que la familia nunca apoya a uno más que el otro, siempre por igual. Asimismo, Juan José analizó el actual ‘reinado’ de su hermano y sostiene que “una cosa no tiene que ver con la otra”, refiriéndose a que el jurado no deberá mirar el pasado porque en la tarima estará el nuevo rey de reyes.

“El tema de que Hugo Carlos, mi hermano, sea el rey de reyes actual no tiene por qué restarme puntos en mi competencia, creo que expondré la capacidad que tengo y si todo se da no veo ningún problema en que la dinastía Granados tenga una segunda corona rey de reyes y hasta de pronto una tercera más adelante”, destacó el rey vallenato 2005, que alcanzó la corona al derrotar a Ever Paternina, Juan David ‘El Pollito’ Herrera, Alberto Jamaica y Nemer Tetay, en la tarima Colacho Mendoza del Parque de la Leyenda Vallenata.

Lo particular de este hecho se basa en la preparación. Mientras Juan José ensaya con sus compañeros Jairo Barrios (caja) y Carlos Santos (guacharaca – canto) en el quiosco de la casa de su padre, ubicada en el barrio Los Caciques, escuchando los consejos y apuntes sobre la manera de interpretar los cuatro aires tradicionales del vallenato, Almes se prepara en un solitario patio ubicado al norte de Valledupar y pule su nota de la mano de su hermano Adelmo, que estará a su lado en la caja, y Reinaldo Ortiz (guacharaca y canto).

Por ahora la única disputa interna entre Almes y Juan José es cuál de los dos interpretará la canción ‘El vicio’, esa misma que, según Hugo Carlos, sirvió como plataforma para saltar por la corona rey de reyes.

“La canción de mi papá, ‘El vicio’, podemos decir que fue un suceso de innovación para mí porque fue la única que nunca cambié en las eliminatorias. Yo me preparé con cuatro canciones por aire (paseo, merengue, puya y son), en cada eliminatoria iba cambiando, pero cuando venía el merengue ya la gente me pedía ‘El vicio’, entonces se convirtió en una obligación para todo el concurso. Ahora está la oportunidad para mi tío Almes y Juan José, a ellos les toca definir quién la tocará o si quieren pueden hacerlo los dos, ya esa decisión la dejaría en manos de ‘El Viejo Villo”, resaltó Hugo Carlos en diálogo con EL PILÓN.

“Son reyes contra reyes, yo por ejemplo me preparo escuchando la música de Luis Enrique Martínez, Calixto Ochoa, Nicolás Elías ‘Colacho’ Mendoza, Emiliano Zuleta Díaz y mi hermano, Ovidio Granados. Uno de esos juglares saca lo que interpretará en la tarima; el vallenato auténtico de verdad”: Almes Granados.

“Vallenato auténtico es lo que voy a tocar, el repertorio escogido está ligado a mis ancestros, que son Calixto Ochoa, Alejandro Durán y Ovidio Granados”: Juan José Granados.