Con un letrero de reconciliación en su mano, Edgar Martínez, le manda un mensaje de paz al país. EL PILÓN / Leonardo Alvarado.

Unas botas envejecidas por el polvo y la ropa con la que encontraron muerto a Edgar de Jesús, su hijo, son el recuerdo más aberrante que le queda a Edgar Martínez de aquel octubre de 2004 cuando también asesinaron a David Hernández Rojas, alias ’39’, segundo al mando del frente Mártires del Valle de Upar del Bloque Norte de las autodefensas.

Ese hecho marcó la vida de Martínez, nacido en el corregimiento de Badillo, al norte de Valledupar. Para él, ese es y seguirá siendo un caso más de falso positivo o ejecución extrajudicial en el Cesar, aunque todavía no haya sido comprobado por las autoridades.

“La muerte de mi hijo no se ha esclarecido porque fue muy compleja. He tratado de hacer la demanda pero por seguridad no la he hecho. A mí hijo lo metieron en un falso positivo y eso es bastante delicado. He tratado de buscar los datos y esos datos están en el Batallón (La Popa) y una vez fui pero me trataron como si fuera un delincuente”, aseguró el inconsolable padre.

En medio del lamento por la desaparición y posterior asesinato de su hijo, Martínez destaca que debió salir cinco años de Badillo y refugiarse en Barranquilla, “pasando necesidades y solamente ahora pude regresar”, contó.

El 27 de octubre de 2004, diarios como El Tiempo registraron la muerte de alias ’39’ y otros cuatro miembros de las Auc, que se produjo cuando soldados de la Décima Brigada del Ejército desarrollaban operaciones en la vereda El Mamón, jurisdicción de Valledupar.

De acuerdo con la publicación, alias ‘39’ fue abatido junto a otros miembros de las Auc como alias ‘La Mona’, así como a Edgar de Jesús Martínez Andrade, un joven de 19 años que permanecía al lado de su padre la mayoría del tiempo en la capital del Cesar.

“Estamos apoyando el plebiscito porque no queremos más violencia. Nosotros en Badillo, nuestro pueblo, vivimos la violencia pura y esa es la que no queremos repetir. Hay que arrepentirse de lo que pasó. El voto mío será por el sí”, advirtió Edgar Martínez quien brinda su apoya a los acuerdos del Gobierno Nacional con las Farc.

Como él, madres, padres, hermanos, esposos e hijos, se reunieron ayer en el auditorio ‘Luis Rodríguez Valera’ de la Gobernación del Cesar para conmemorar el día Internacional del Detenido Desaparecido. Exigieron la búsqueda de sus seres queridos, como también justicia y reparación para las familias afectadas. El evento fue organizado por la Oficina Asesora de Paz Departamental, en conjunto a la Defensoría del Pueblo y otras entidades del sector público.

Registros

Solamente en el departamento del Cesar, el registro único de víctimas tiene cerca de 7.000 personas incluidas en desaparición forzoda, un delito cuya magnitud nadie conoce a ciencia cierta. La Fiscalía registra 21.900 casos entre 2005 y 2012, pero el Sirdec (cuyos datos se supone que incorporan los de la Fiscalía), tiene menos, 19.254, para un periodo mucho más largo, de 1970 a 2012. El Centro de Memoria Histórica hizo un ejercicio (aún sin terminar) con las organizaciones de víctimas y consolidó 5.016 casos desde 1970. La Unidad de Víctimas registra 14.000 víctimas directas.

“Es una fecha que no deberíamos estar conmemorando, pero hoy tenemos una frase esperanzadora que se llama paz. En el departamento del Cesar hay más de 7.000 desaparecidos y lo que encontramos en la mayoría de sus familiares es la búsqueda de la oportunidad, el perdón, y de la oportunidad de aportarle a la paz, para que el dolor que ellos han sufrido no lo vuelvan a sentir otras personas”, dijo la directora de la Unidad de Víctimas del Cesar y La Guajira, Juana Ramírez.

Un informe del Centro de Memoria Histórica indica que este delito ha sido cometido principalmente por el Estado y sus agentes, en alianzas con paramilitares o narcotraficantes.

En el contexto del conflicto armado, en el país desaparecieron 45.515 colombianos, además el Registro Único de Víctimas incluye a 114.100 familiares reconocidos como víctimas indirectas. Para el 2012 en Cesar fueron indemnizadas 5.922 víctimas, de las cuales 245 fueron niños, niñas y adolescentes.

Datos infografía

Víctimas registradas en Cesar

451.685 (a corte del 30 de julio de 2016).

Víctimas conflicto armado: 445.195.

Víctimas sujetos de atención 371.817

Víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activos para la atención son 73.378.

Víctimas con sentencias: 6.490.

Víctimas sujetos de atención 5.633

Víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activos para la atención 857.

Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Cesar y Caquetá, permanecen como los cinco departamentos más aquejados por este flagelo en Colombia.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN