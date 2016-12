Los estrenos que trae Netflix para el 2017

Netflix ha ganado muchos adeptos en el último año. EL PILÓN/Internet

Netflix ya reveló los estrenos para el primer mes de 2017.

SERIES

1 de enero

American Crime: En su segunda temporada, este programa da un giro hacia Indianápolis, donde la identidad sexual, el abuso, el acoso y la diferencia de clases en una elitista escuela privada dividen a la comunidad.

Fleming: The Man Who Would Be Bond: Mientras Ian Fleming escribe una novela con la que presentará al mundo a un icónico personaje de ficción, él recuerda sus aventuras durante la Segunda Guerra Mundial.

3 de enero

Shadowhunters: The Mortal Instruments: A pesar de una impresionante traición, durante la segunda temporada de esta serie original de Netflix, Clary y los Cazadores de Sombras se enfrentan contra el nuevo ejército de Valentine para determinar el destino final del Mundo de las Sombras. Desde el 3 de enero habrá un episodio disponible cada semana.

4 de enero

Downton Abbey: Se estrena la sexta y última temporada de esta serie británica, en la que los miembros de la familia Crawley se esfuerzan por progresar en los locos años veinte, al mismo tiempo que intentan adaptarse a los grandes y diversos cambios que experimentan en sus vidas.

5 de enero

The Shannara Chronicles: En un mundo post apocalíptico poblado por elfos, humanos e híbridos, la princesa Amberle, el híbrido humano elfo Will, y Eretria se unen para defender a la Tierra de fuerzas demoníacas.

6 de enero

One Day at a Time: Una reinvención del clásico de Norman Lear, que se centra en una familia cubano americana, donde la heroína es una ex militar y recién separada mamá, interpretada por Justina Machado. La mujer se enfrenta a una nueva vida como soltera, mientras educa a su radical hija adolescente y a su popular y sociable hijo preadolescente, con la “ayuda” de su anticuada madre cubana (Rita Moreno) y de su amigo – sin beneficios – y administrador del edificio, Schneider. Son trece episodios que corresponden a la primera temporada.

13 de enero

Historia de un Clan: Los Puccio son aparentemente una familia como cualquier otra: Arquímedes, el padre, tiene un plan para el cual necesita la ayuda de sus familiares.

Reúne a sus hijos para que lo ayuden a llevar adelante la compañía y su casa se convierte en el centro de operaciones, manteniendo así una vida de contrastes. La historia de la organización criminal familiar, las conexiones de Arquímedes Puccio con otras pandillas criminales y una insostenible inocencia, son parte de esta historia basada en hechos reales, que ofrece la primera temporada.

Una Serie de Eventos Desafortunados: Basada en los libros de la serie internacional bestsellers de Lemony Snicket y protagonizada por el ganador del Emmy y el Premio Tony, Neil Patrick Harris, Una Serie de Eventos Desafortunados cuenta la trágica historia de los hermanos huérfanos Baudelaire -Violet, Klaus y Sunny- y de su malvado guardián, el Conde Olaf, quien busca hacerse de una fortuna a través del robo de la herencia. Los hermanos deben ser más astutos que Olaf, frustrando sus variados y malvados planes y disfraces, con el objetivo de encontrar pistas de la misteriosa muerte de sus padres. La primera temporada de esta serie original de Netflix cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Emmy® Barry Sonnenfeld y Daniel Handler.



17 de enero

DC’s Legends of Tomorrow: Esta serie de acción presenta a un equipo disparejo de héroes y villanos que viajan en el tiempo para luchar contra un mal inmortal que, además de destruir la Tierra, busca acabar con el tiempo mismo. La primera temporada estará disponible.

18 de enero

You Me Her: En esta moderna y completamente romántica comedia, una pareja de los suburbios compuesta por Emma y Jack contrata a una atractiva dama de compañía para un trío. Pero a medida que los encuentros amorosos entre ellos continúan, el matrimonio se comienza a sentir atraído por la nueva mujer.

20 de enero

Frontier: Esta nueva serie dramática original de Netflix está cargada de acción y aventuras. Sigue la caótica y violenta lucha por el control de la riqueza y el poder en el mercado norteamericano de pieles a fines del siglo XVIII. Contada desde múltiples perspectivas, la serie toma lugar en un mundo donde las negociaciones deben resolverse con peleas de hachas, y en el que las delicadas relaciones entre las tribus nativas y los europeos pueden desatar sangrientos conflictos.

24 de enero

Terrace House: Aloha State: En la primera parte de la primera temporada de esta serie original de Netflix, una cámara sigue a seis extraños, entre los que se incluyen una modelo, un mueblista y un músico que toca el ukelele. Todos viven juntos bajo el mismo techo en Hawaii.

27 de enero

Degrassi: Next Class: A raíz de un accidente de bus, los alumnos de Degrassi encuentran diferentes formas de enfrentar la situación. Mientras tanto, la escuela recibe a un grupo de refugiados sirios. Esta es la tercera temporada de esta serie para adolescentes original de Netflix.

PELÍCULAS

Clinical

A golpes de monedas

Take the 10

Iboy

El club de las madres rebeldes

Mercy

The wind rises

The choice

OTROS ESTRENOS 2017

Stranger Things (Temporadas 2)

Narcos (Temporada 3)

Gypsy (Temporadas 1)

Star Trek: Discovery (Temporadas 1)

Death Note (Temporadas 1)

Las Chicas del Cable (Temporadas 1)

Lady Dynamite (Temporadas 2)

Master of None (Temporadas 2)

Anne (Temporadas 2)

Okja

Bright

First the Killed my Father

Mute

The Discovery

Our Souls at Night

Sandy Wexler

Naked

IO

War Machine