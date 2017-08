Los beneficios de la masturbación

La masturbación no es esa cosa enfermiza, idea que por muchos siglos han intentado hacernos creer, por el contrario, es una fuente natural de placer y relajamiento para el cuerpo humano.

Lo cierto es que los efectos adversos de esta actividad aún tienen poca base científica, por el contrario, los experimentos que se han realizado concluyen que existen más bondades que perjuicios.

La medicina moderna reconoce que la masturbación no produce daños significativos a corto o largo plazo, y la considera una práctica normal, incluso han encontrado que reduce el estrés y combaten el insomnio, entre otros beneficios.

Según las estadísticas, un 95 % de los hombres y el 89 % de mujeres practican algún tipo de auto estimulación. De ellos, la mitad lo hace diariamente. Estos son algunos de los datos que han conseguido estudios recientes, sin embargo, en materia de sexo es difícil obtener datos exactos y ciertos.

La masturbación es básicamente, hacer el amor con uno mismo tocándose y acariciándose para lograr el orgasmo; a pesar de que es un momento íntimo y placentero, muchos temen hablar del tema y hasta aceptar que lo practican. Lo primero que debe hacer es eliminar todo sentimiento de miedo y vergüenza, dejar esos factores a un lado le permitirá disfrutar cada segundo.

Algunos resultados dicen que los hombres entre los 20 y 50 años que se masturban más de cinco veces a la semana tienen menos posibilidades de desarrollar un cáncer, concluyó un trabajo del Cancer Epidemiology Centre de Melbourne, Australia.

En el caso de las mujeres se habla también de prevención de infecciones, pues la actividad contribuye a que se abra el cuello uterino y libere mucosidad y fluidos cervicales. En el caso de los hombres, las erecciones ayudarían a fortalecer la musculatura, lo que prevendría la incontinencia y la disfunción eréctil.

La mayoría de las personas no sabe cuán positiva es esta actividad para su salud. Por eso en este artículo conocerá los siete beneficios de la masturbación científicamente comprobados de los que nadie le ha contado y que le darán excelentes razones para que derrumbe todo tabú sobre la autosatisfacción.

1. Te ayudará a quererte más

El conocimiento de tu propio cuerpo puede ser increíblemente poderoso. La razón es que cuanto más sintonice tu cuerpo y tu alma, más feliz serás con tus relaciones. El sexólogo recomienda coger un espejo y observar tus genitales. Si te da un poco de miedo, comienza poco a poco, no con idea sexual sino de curiosidad y conocimiento de tu cuerpo.

2. Tus relaciones sexuales con otros mejorarán

Mucha gente cree que las mujeres que usan vibradores u otros juguetes sexuales, difícilmente llegarán al orgasmo con un hombre. Sin embargo, los expertos aseguran que la masturbación es una de las mejores maneras de averiguar lo que te gusta en la cama, para luego guiar a tu pareja. Hazte un favor a ti y a tu chico y dedica tiempo a darte cariño.

3. Mejorará tu seguridad en ti misma y la imagen que tienes de tu cuerpo

¿No dicen eso de que masturbarse es tener sexo con la persona a la que amas? Hazlo con, vídeos o a la manera tradicional pero hazlo porque, lo creas o no, complacerte a ti misma es una sencilla forma de mejorar tu visión de la vida. “Cultiva buenos sentimientos hacia ti misma y podrás transmitirlos al resto del mundo”, dice Cuascud. “La confianza en uno mismo es el afrodisíaco más potente que existe”.

4. Es bueno para tu vagina

Muchas mujeres ya conocen los beneficios de los ejercicios de Kegel pero no que son similares a los que se obtienen a través de la masturbación. Los orgasmos ayudan a mantener un suelo pélvico fuerte y sano, a prevenir la incontinencia urinaria y a mejorar la salud sexual en general.

5. Te ayudará a dormir mejor

¿Sabes ese sentimiento increíble después de tener sexo en el que solo te apetece echarte un sueñecito? El doctor lo atribuye a la cantidad de endorfinas que se liberan tras el orgasmo. Estas endorfinas promueven un sueño más profundo. Y bueno, ya sabes lo importante que es dormir bien…

6. Es bueno para tu corazón

Los ataques al corazón son una de las grandes causas de mortalidad femenina. Con la vida que llevamos, seguir una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente es casi misión imposible. Por suerte, la masturbación hace que la sangre fluya. De hecho, varios estudios sugieren que las mujeres que experimentan más orgasmos, solas o acompañadas, son menos susceptibles a las enfermedades cardíacas y a la diabetes tipo 2.

7. Es seguro

A no ser que sientas que la masturbación está impactando negativamente en otros aspectos de tu vida como las relaciones de amistad o familiares, es una de las formas más seguras de satisfacer tus necesidades sexuales. Si estás pasando por un período de sequía o, simplemente, te apetece disfrutar de un tiempo a solas, la masturbación es lo mejor. No tendrás que preocuparte por las ETS ni por embarazos no deseados.

8. Reduce el estrés

¿Puede haber algo mejor que tener un orgasmo? Sí, no tener que depender de nadie para que te lo proporcione. Algunos estudios (no todos) sugieren que, incluso, pueden ayudar a prevenir la depresión. ¿Estás triste? Es el momento perfecto para darte un poquito de amor.

Cada vez, son más las mujeres que no tienen reparo en darse placer a sí mismas y eso no tiene nada de malo; al contrario ya sabe todos los beneficios que trae. Respecto a la masturbación del hombre, tenga en cuenta que es un arte que va más allá de si lo hace bien o no, requiere de que usted disfrute con el otro, hacerle sentir que lo desea. La postura que usted tome es fundamental así él decidirá cómo se siente más cómodo, ya sea sentado o de pie.

No hay nada más satisfactorio que darse placer uno mismo. Sin embargo, hay quienes piensan que masturbarse es sinónimo de un comportamiento extraño. ¿Usted, qué cree?