“Los bandidos nos tienen encerrados”: comunidad

Con carteleras comerciantes y residentes de los barrios del norte de Valledupar exigieron a Alcalde de Valledupar más seguridad y menos foto. Camilo Peralta

Con pancartas escritas a mano y otras diseñadas con ayuda tecnológica, los residentes de los barrios Pontevedra, Villa Clara, San Carlos y San Joaquín, colgaron distintos mensajes como protesta pacífica debido a la ola de atracos en el sector. Sin embargo, el detonante fue el asesinato del viernes en el centro de Valledupar, donde un hombre fue asesinado en la zona céntrica.

Según manifestó la comunidad del barrio Pontevedra, ya han agotado todos los recursos para combatir la inseguridad pero no han visto ningún avance porque siguen robando y asesinando en la ciudad.

El padre Yamit Martínez, párroco de la iglesia Espíritu Santo, manifestó que los habitantes del sector siguen sintiéndose atrapados porque no pueden sentarse en sus casas por miedo a la delincuencia.

Mayra León, residente de Pontevedra, tiene en su terraza varios carteles escritos en cartulina y marcador que dicen: “Atracar es posible”, “La inseguridad no nos deja salir de nuestras casas ¡Auxilio!, “Alcalde sus fotos no nos ayudan, la inseguridad no nos deja vivir, actúe”. Ella manifestó que esto lo hizo junto a sus vecinos la noche del viernes cuando supieron que asesinaron a un hombre en el centro por robarle. “EL Alcalde de Valledupar apenas supo que asesinaron a un hombre en el centro armó visita en el barrio sin consulta previa, quería llegar acá con sus 10 escoltas y policías a decir que esto es pura percepción y a tomarse fotos feliz; la comunidad no sabía que él venía; nos enteramos porque una vecina escuchó en la radio entonces quería venir a figurar porque no está haciendo nada por la seguridad de Valledupar”, expresó León que ha sido víctima en varias ocasiones de la delincuencia en su sector ubicado en el norte de la ciudad.

Ivo Díaz, cantante de música vallenata reside hace varios años en Pontevedra, tiene una terraza grande, con bellos muebles y cuadros alusivos a su padre Leandro, pero ha dejado de sentarse en ella porque su familia y él ha sido víctimas de atraco en tres ocasiones. “Esta terraza tan bonita ya no podemos gozarla, anteriormente nos sentábamos toda la familia y amigos en estas mecedoras y disfrutábamos de una charla agradable, pero hoy en día ya no podemos hacerlo, vivimos encerrados”, expresó el recién ganador del concurso de Canción Inédita del Festival Vallenato.

Expresó también que a pesar de las innumerables reuniones hechas con el alcalde Augusto Ramírez Uhía, la secretaria de Gobierno, Sandra Cujia y la Policía, la delincuencia sigue. “Estas carteleras que todos pusimos en nuestras terrazas es como muestra de que nosotros estamos cansado de la inseguridad, no queremos llorar a nuestros familiares; el hombre que fue asesinado en el centro nos pellizcó y nos hizo asimilar que cualquier día puede ser uno de nosotros o nuestros hijos”, dijo Ivo Díaz.

Así como el intérprete están todos los residentes de Pontevedra, San Carlos, San Joaquín y Villa Clara, quienes aseveran que a pesar de contar con un CAI móvil, siguen atracando diariamente en su sector. “No nos explicamos cómo sucede esto, pasa la policía por una calle y detrás de ellos pasa el ratero y realiza su fechoría y no pasa nada”, dijo Mayra León, residente de Pontevedra.

Comerciantes exigen más seguridad

Este sábado los comerciantes de la zona céntrica amanecieron desanimados, tristes y pensativos con los terribles hechos ocurridos la tarde del viernes, donde un hombre identificado como José Enrique Tejedor Molina fue asesinado por fleteros que se movilizaban en motocicleta.

Víctor Hugo Arévalo, comerciante, quien tiene su puesto de perfumes cerca del lugar donde ocurrieron los hechos, asegura que en este sector hace falta más seguridad porque los robos se ven constantemente.

Una de las personas que presenció el asesinato y quien pidió reserva en su identidad, aseguró que no concibe cómo pasó si en esa zona es restringido el paso de motocicletas con parrilleros. “Fue cuestión de segundos, acá hay policías pero bachilleres que no le dan un arma, ¿qué puede hacer un policía de esos que solo cargan con un bolillo en un caso de estos?, nada; los comerciantes exigimos más presencia de la policía”, expresó el comerciante.

En la zona donde ocurrieron los hechos, los comerciantes se unieron y también escribieron carteleras exigiéndole seguridad al alcalde. “El alcalde es el que manda la ciudad, él manda a la policía, el que debe de dar resultados y nosotros no vemos, por eso las carteleras son para él”, dijo el comerciante que omitió su identidad.

¿Qué dice la policía?

El subcomandante de la Policía Cesar, coronel Mauricio Bonilla Méndez, aseguró que siguen trabajando para la reducción de cifras. “En los últimos 15 días se han hecho comando situacionales en los lugares donde se han cometido y hay mayor cantidad de delincuencia, hay una reducción importante en el hurto a motocicletas, residencias y entidades comerciales, pero efectivamente no hemos descendido en el hurto a personas pero hemos logrado la captura de personas y decomiso”, explicó Bonilla Méndez.

Reacción administrativa

El alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, expresó vía telefónica con EL PILÓN que en su administración han continuado con unas restricciones céntricas, una restricción al parrillero mayor de 14 años, además de la restricción del parrillero cualquier que sea su género los días sábado. “No se explica cómo la policía, teniendo tantas herramientas logísticas no estén brindando seguridad en una zona tan importante de la ciudad, cada día el gobierno se pone de lado de los ciudadanos y levantamos la voz para pedirle resultados a la fuerza pública, el alcalde ha cumplido y seguirá cumpliendo dando las herramientas logísticas y lo que queda aquí junto con los parlamentarios y el gobernador es pedir presencia del alto mando de la policía para que nos garanticen mayor apoyo de la fuerza pública, para que vengan a garantizar la seguridad de los vallenatos”, expresó el mandatario municipal.

Por Sara Maestre DiazGranados