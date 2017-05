Carlos Vives durante su recital de éxitos entregados al público asistente al Parque de la Leyenda Vallenata. Cortesía / Jaider Santana.

Más allá de su actuación en el Parque de la Leyenda Vallenata, Carlos Vives siempre que llega a Valledupar aprovecha para rodearse de amigos, compositores y algo que él llama “cultura ancestral”, como son los pueblos indígenas.

El artista samario confesó que este Festival Vallenato ha sido el más sentido, claramente por la pérdida del cantante Martín Elías, quien soñaba con grabar una canción a su lado. En entrevista con EL PILÓN, el intérprete de ‘La bicicleta’ ratificó sus ganas de cumplir el sueño para el hijo de Diomedes Díaz, así sea después de muerto.

¿Qué balance hace de la última versión del Festival Vallenato?

Es increíble lo que está representando el Festival Vallenato, no solamente para los colombianos, porque crece como una de las fiestas importantes culturales del país y uno lo siente porque es gran cantidad de carros, de cosas, que no da abasto nada. Creo que todo los que giramos alrededor del Festival, de la cultura y leyenda vallenata, debemos unirnos para que cada vez sea mejor la oferta de Valledupar durante la fiesta.

Este año sufrí mucho con la basura, lo hago en Santa Marta, porque me devano los sesos pensando cómo solucionar nuestro comportamiento con la basura y aunque Valledupar no ha tenido muchos problemas, en un evento con tanta gente, especialmente la plaza (Alfonso López) que deberíamos tener como una tacita, eso debe empezar a ocurrir y nosotros regular lo que pasa en la plaza: la gente de la organización y el mismo vallenato cuidar más sus espacios. Hay lugares hermosos por ejemplo el parque (de la Leyenda Vallenata), el río (Guatapurí), así que somos dolientes y vi eso, pero amo todo lo que pasa. El patrimonio de Valledupar debería dar para todos.

¿Por qué la cultura indígena es tan importante para su música y el show que imprime junto a La Provincia?

La cultura indígena en nuestra música, en nuestra historia, es contundente, es divina, siempre nos hemos sentido acomplejados y hablamos de la música afroantillana, pero nos olvidamos que los Chimilas y la cultura de la Sierra (Nevada de Santa Marta) tienen mucho que ver en nuestra música. A mí me gusta mostrarlo y cuando estoy en Valledupar mucho más, porque es una ciudad que lo deja ver y es esa capital al pie de la Sierra, así que es un placer hacerlo. Por eso les recuerdo que ellos son parte de nuestra esencia, del atractivo porque la gente se derrite con ellos.

En su más reciente presentación en el Parque de la Leyenda Vallenata proyectó un vídeo que incluía un mensaje muy especial a Martín Elías, pero dentro de ese mensaje hizo claridad que “soñó con formar parte del mundo vallenato”. ¿A qué se refería con ese pensamiento?

Esos fueron mis sueños y se lo dije a Martín en mí carta. Yo le aposté a la tierrita y no por irme, ni a querer ser famoso en otras tierras, ni a ver si llegaba a Hollywood, ni que grabara reggaetón; yo le aposté a realizar música de la casa. La gente me habla de fusión y yo no lo haría porque ya lo somos, nuestro pueblo es fusión, el vallenato es el mestizaje y ahí se da la fusión. Entender un poquito que no hacemos folclor a mí me ha ayudado a hacer música de la industria que tenga, esté amarrada o arraigada al vallenato, pero hoy es un hecho porque Daddy Yankee agradeció al vallenato por haber enriquecido su música, que le había hecho entender muchas cosas, así también Wisin, Nicky; ellos saben que el vallenato es un poder y si uno analiza su trabajo sabe de la influencia para ellos, porque no van solamente porque les pagan bien, yo me di cuenta que van a devolver algo (risas). Este año se lo dije a Martín porque esto de los premios, que si cantas en Londres, y la gente empieza a uno verlo lejos, así me veía él, pero no es así, a mí me golpeó después.

Martín Elías confesó el sueño de grabar con Carlos Vives, lo dijo en muchas ocasiones a su mánager Juan Carlos Vega, pero no a usted. ¿Qué se le pasa por la cabeza hoy?

No tocamos el tema cuando nos veíamos porque yo daba por hecho que ellos querían que pendejeara algo de lo mío, pero estuve varias veces con él (Martín) pero nunca tuve la oportunidad de decirle déjame manosear esto que estás haciendo (risas), pero después Claudia comienza a poner sus entrevistas, lo que decía de mí, me dolió en mi corazón hermano (silencio).

Pero no es solamente con Martín Elías, muchos de los artistas vallenato ven a Carlos Vives lejos.

Ustedes vivieron hasta alguno de los jóvenes como Silvestre, que montado en una paredilla me vio cuando llegué por primera vez (a Valledupar) con pantallas de vídeos; entonces dijeron que estaba loco, que no era folclor, ellos (artistas) me vieron con el deseo de formar parte de eso. Cuando yo decidí grabar ‘Clásicos de la provincia’ y probar nuevos sonidos de guitarra, a mí la industria me tenía viviendo en Puerto Rico, había grabado con CBS baladas, pero dije que no quería seguir por ese lado, quería hacer lo mío, lo de mis ancestros, lo que mi papá me enseñó a querer y me dijeron que no iba a funcionar.

Yo dije que quería vivir en mi país porque después de hacer Escalona (telenovela), de recrear ese mundo de leyendas, uno queda tocado, por eso quería vivir por ahí y hacer eso, porque grabé mis clásicos, porque descubrí cosas en mi corazón y me reencontré yo. Cuando nació la propuesta pensé que muchos jóvenes se sentirían motivados, me seguirían en ciertos patrones y cosas, pero me pasó más con los bogotanos que se ponían un sombrero vueltiao, le metían un acordeón a sus bandas de rock, de ahí salió Fonseca, Bonka, muchos y después Fanny Lú.

Yo quería tocarlos, que se sintieran orgullosos como lo dije en la carta. El éxito que tuvimos quería que fuera más con la localidad, con el músico nuestro, allí donde me puse los primeros mochos para cantar vallenato, me subí con el pelo largo y la armónica una vez en la plaza Alfonso López como un demente, pero era feliz. No me equivoqué y hoy he tenido mis pies en muchos escenarios porque le aposté a hacer vallenato.

¿También usted le apuesta a recorrer el mundo promocionando sus discos, especialmente cuando grabó ‘Clásicos de la Provincia’?

Esa vaina fue increíble. El vallenato ha unido mucho a los colombianos que somos tan diferentes por regiones y digamos que históricamente la política y la historia nos han apartado tanto que el vallenato nos pone de acuerdo.

Pero el lanzamiento de ‘Clásicos de la Provincia’ fue un hecho de unidad nacional (risas), creo que a veces lo que no logra la política lo ha hecho el vallenato (risas).

Cumplirá la promesa de grabar con Martín Elías, así sea después de su fallecimiento.

El proceso va bien, ya pedimos que me dieran el disco para conocerlo, saber sobre la canción y estoy esperando llegar a Bogotá; ahora estoy haciendo Houston, luego voy a Las Vegas y hago Los Ángeles, de ahí salto para el estudio y voy a recibir el material de Martín para ponerme manos a la obra. Será muy difícil. Escucharé y a lo mejor propondré algo, pero por supuesto quiero escuchar todo el disco y quiero respetar lo que había hecho.

Usted se refirió a los comentarios en redes sociales respecto a que usted había comprado el rey de reyes para Christian Camilo Peña, el nuevo integrante de La Provincia. ¿Qué puede decirnos ahora que rey de reyes es Álvaro López?

Christian es un fenómeno, pero era difícil escoger. Claudia, como estoy trabajando con Christian Camilo, lo queremos mucho y es como un pelaito, además es hijo de Pivijay. Todos estaban bien porque si viste al ‘Tuntu’ Lalllemand (Saúl), los López son unos verracos. Lo importante es lo que está produciendo eso en la gente, en los niños, jóvenes y viejos, hasta para despertar las bajas pasiones en el sentido de que dijeron que yo había comprado la vaina, que iba a ganar Christian, trasladando a veces unas costumbre políticas a esto que hay que alejarlo de todo a lo que huela a corrupción: no se puede mezclar algo tan hermoso con el vallenato y menos que uno está ahí para robarse nada.

La canción que Martín Elías quería grabar con Carlos Vives es de la autoría de Rolando Ochoa, tiene bases en ritmos de la canción ‘Pa’ Mayté’ y está incluida en las 12 obras que dejó cantadas el hijo de Diomedes Díaz antes de fallecer el 14 de abril en un clínica de Sincelejo, después de sufrir un accidente de tránsito en carreteras de Sucre.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co