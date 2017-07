Lo mataron en una tienda de San Diego

La víctima del atentado. FOTO LIBARDO.

A tiros fue asesinado Libardo Guerra Rosado, cuando estaba en el interior de una tienda en el municipio de San Diego, Cesar, donde la población vivió momentos de pánico y angustia por la balacera que propició el sicario, que instantes después emprendió la huida a pie.

El crimen se presentó a las 6:30 de la tarde del jueves, en la tienda llamada ‘La Verde’, ubicada en la calle 19 con número 2c – 31 del barrio 21 de enero. Aunque la víctima fue trasladada de inmediata al hospital, los médicos no lograron salvarlo, llegó sin signos vitales.

“Habíamos llegado de la casa de mi cuñada, él me dijo que llegaría que llegaría a la tienda donde unos muchachos que le iban a vender un celular, se llevó a la bebé y no pasaron ni tres minutos cuando sentí el disparo y lo veo tirado en el suelo y la bebé al lado llorando. No entiendo qué pasé, si él no tenía problemas con nadie”, manifestó la esposa de Guerra.

La primera hipótesis del asesinato apunta que el pistolero esperó unos minutos en la esquina del local de viveres para abordar a Guerra y matarlo de varios impactos de bala a quemarropa.

La comunidad al presenciar la arremetida que dejó instantáneamente a Guerra sin signos vitales, avisó a las autoridades para que iniciarán la investigación sobre los móviles y el autor del crimen.

La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo del Cuerpo Técnico Investigación, CTI, de la Fiscalía que lo trasladó al Instituto de Medicina Legal de Valledupar.

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN

