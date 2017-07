Lo balearon y le robaron la moto en el sur de Valledupar

Carlos Fuentes Valdés se recupera favorablemente.

Sin motocicleta para laborar como mototaxista en Valledupar quedó Carlos Fuentes Valdés, luego de que delincuentes le propinaron un impacta de bala y lo despojaron del vehículo.

La acción criminal ocurrió a las cinco de la mañana del viernes, en la calle 35 con carrera 20 del barrio San Martín, cuando el hombre que iniciaba su jornada laboral como mototaxista llegó al sector a recoger un pasajero.

“Estaba esperando en cercanía del parque a un pasajero y me abordaron dos sujetos en una motocicleta intimidándome con arma de fuego para que les entregará mi moto. Cuando me dirigí a apagarla para entregárselas uno de ellos sin mediar palabra me disparó. Emprendieron la huida dejándome herido”, narró Carlos Fuentes Valdés, natural de La Jagua Del Pilar, La Guajira, quien conducía la motocicleta marca bóxer CT 100 de placas CLN 31E.

La víctima que permanece herido por un impacto en la clavícula con orificio de salida en el hombro derecho, está estable de salud y recuperándose en un centro asistencial de la ciudad.

Marelbis Lagos, esposa de Valdés, indicó que esta es la segunda motocicleta que le roban a su esposo, por lo que solicitó a la Policía Nacional tomar medidas más severas para afrontar este fenómeno que no está dejando vivir en paz a los valduparense.

La autoridad

Ante las situaciones delictivas presentadas en la ciudad, el Comandante de Estación Policía Valledupar, mayor José Rueda indicó que tras varios comités de seguridad con las demás autoridades municipales tienen varias estrategias implementadas para aminorar los actos delincuenciales.

“Tenemos identificados puntos álgidos en Valledupar como: Villa Dariana, centro histórico, Simón Bolívar, San Martín, entre otros sectores del sur y norte de la ciudad. Por lo que hemos coordinado un despliegue estratégico que permita darle mayor seguridad a la ciudadanía”, dijo el oficial.

Asimismo instó a la población a ser veedores ciudadanos que denuncien acciones o actividades extrañas de las personas que los rodean, para cercar la delincuencia.

Por Marllelys Salinas/EL PILÓN