Llegó de Canadá para hablar de liderazgo en Valledupar

Edgardo Lacera, coach y conferencista que hace parte del equipo hispano de Jhon Maxwell.

Una sesión interactiva de coaching vivieron los estudiantes de la Universidad de Santander, Campus Valledupar, con el coach y conferencista Edgardo Lacera, que hace parte del equipo hispano de Jhon Maxwell –conferencista y escritor de más de 80 libros de liderazgo.

Aportar en la formación y tratar de dejar una semilla en los jóvenes universitarios es la finalidad entre otras cosas del conferencista que lleva 11 años viviendo en Canadá, y volvió a su tierra para entregar una porción de sus conocimientos en liderazgo, desarrollo, innovación y emprendimiento.

Nuestro compromiso es seguir formando jóvenes con las condiciones necesarias para enfrentar este mundo globalizado, estudiantes que se arriesguen y se atrevan, por esto realizamos jornadas como estas, que sirvan para su formación y desarrollo, indicó el rector de la Universidad de Santander en Valledupar, Carlos Morón Cuello.

En el marco de la sesión, Lacera explicó que el liderazgo no es otra cosa que influencia. “Con los jóvenes de la UDES he compartido algunos elementos para motivarlos al liderazgo, que se rompan mitos del mismo y que tengan en cuenta que se puede ser líder estando en zona intermedia, no se necesita tener una posición para ejercer una influencia”, destacó.

Lacera hace parte de una fundación de colombianos que trabajan como Coach en Panamá y que buscan establecer una cultura de liderazgo en su país. “Un buen líder es el que tiene seguidores, si no los tienes estás en un paseo nada más. El liderazgo es influencia y todos tenemos el potencial para serlo, eso de que los lideres nacen no se hacen, es un mito porque en realidad se forman”, explicó.

Por último, señaló que el principal entrenamiento es el mental, dado que existe mucha pereza mental a nivel mundial, y es el crecimiento interior el que da la seguridad, ofrece una mejor perspectiva para tener una mejor actitud e influenciar a la gente.