Por líos jurídicos vetaron a artistas vallenatos en la radio

La música de Kaleth Morales y otros artistas de la música vallenata, tropical y cumbia, fueron excluidas de las emisoras de la Organización Radial Olímpica. EL PILÓN / Archivo.

Un hecho nunca antes visto preocupa a un importante sector de la industria musical a raíz de una demanda en contra de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, Acinpro.

Se trata de una batalla jurídica que emprendieron a través de abogados, familiares de intérpretes como Kaleth Morales, Patricia Teherán, Esmeralda Orozco, Nury Borrás, Emilia Herrera ‘La Niña Emilia’, Los Inquietos del Vallenato, con la voz de Nelson Velásquez, entre otros.

A pesar de que los apoderados jurídicos le reclaman a Acinpro, la única Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos Conexos a los de Autor en Colombia, por no rendir cuentas sobre el recaudo hecho en las estaciones radiales del país, a partir del cobro por ejecución de obras, fue la Organización Radial Olímpica la encargada de tomar la decisión de excluir de su programación a los artistas antes mencionados.

Y según pudo conocer EL PILÓN de una fuente de alta credibilidad, el litigio se desprendió después del 1 de mayo de 2017, cuando la emisora La Reina en Cartagena (de la Organización Radial Olímpica) realizó un homenaje en el que incluyó canciones de Kaleth Morales y Patricia Teherán.

“Por medio de abogados, los familiares comenzaron a recoger evidencias y la primera fue pedirle a la cadena radial Olímpica, por medio de una carta, explicación por qué la emisora La Reina en Cartagena había hecho un homenaje a Kaleth Morales y Patricia Teherán. Ellos respondieron que pagan a Acinpro y tenían derecho a ejecutar las obras, entonces ese fue el punto de partida de la demanda”, declaró la persona que pidió reserva de su identidad.

En principio, los directivos artísticos de la cadena radial Olímpica, que cuenta con más de 20 emisoras en países como Colombia y Panamá, pidió a programadores, directores y locutores no sonar canciones de Kaleth Morales, Patricia Teherán, Esmeralda Orozco, Nury Borrás, Emilia Herrera ‘La Niña Emilia’, Los Inquietos del Vallenato con la voz de Nelson Velásquez, pero en las últimas horas emitieron un comunicado interno en el que notificaron a todos sus empleados la salida de la programación habitual de cualquiera de estas figuras de la música colombiana.

En comunicación con EL PILÓN, Miguel Morales, padre de Kaleth, explicó por qué vienen sucediendo los hechos y el perjuicio que eso causa no solamente a su familia, sino a todos los seguidores.

“Esa decisión (de Olímpica) perjudicaría a Miguel Morales, a los K Morales, pero no creo que Olímpica llegue hasta allá (dejar de sonarlos). De mi parte no hay ninguna demanda, ni yo la permitiría, menos de mis hijos. Esta situación parte desde que la mamá de mi nieta (hija de Kaleth) determinó entablar acciones jurídicas. A nosotros se nos sale de las manos, pero le voy a pedir a Dios, que me ayude a buscar una solución para salir adelante”, declaró Morales, quien aseguró Kaleth no era socio de Acinpro porque no cumplía con los requisitos.

El padre de la dinastía Morales señaló que la demanda perjudicará también a los hijos de Kaleth, Katrinalieth y Samuel Miguel, porque actualmente la novela emitida en las noches es un éxito y las canciones hechas por su hijo mayor suenan más.

“Al conocerse la demanda, Olímpica deja de sonar las canciones, eso implica que las regalías por sonadas que son recolectadas y pagadas por Sayco, también caerán”, advirtió Miguel Morales.

El no sonar este tipo de artistas en una programación musical perjudica a los oyentes, encargados de solicitar y pegar las canciones, especialmente en Valledupar donde Kaleth Morales recibió impulso para llegar a la cima del vallenato con su disco ‘La hora de la verdad’.

“Esta situación parte desde que la mamá de mi nieta (hija de Kaleth) determinó entablar acciones jurídicas. A nosotros se nos sale de las manos, pero le voy a pedir a Dios, que me ayude a buscar una solución para salir adelante”: Miguel Morales.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co