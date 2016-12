El lío de una cervecería artesanal con las autoridades de Valledupar

El representante de la empresa vallenata Cerveza Juglar, Rafael Rueda Cala, siente que las autoridades no le brindan las garantías para crear proyectos de emprendimientos en la región. Archivo/EL PILÓN

Asegurando que Cerveza Juglar es una empresa de Valledupar legalmente constituida ante Cámara de Comercio y DIAN, que está en la etapa preoperativa, su representante Rafael Rueda Cala rechazó tajantemente el allanamiento que hace varios días le realizó la Sijín de la Policía.

“Esta situación se presentó por malos entendidos, por el simple hecho de no documentarse y averiguar antes de hacer este tipo de actuaciones. Ninguna autoridad, ni juez ni fiscal ni alguna secretaría, me ha requerido oficialmente para poder defenderme. Fue un hecho bochornoso para mí y mi familia, que afecta esta empresa que está naciendo. Estos impases lo ponen a pensar si es viable crear empresas en la región, porque en vez de apoyar o guiar estás iniciativas, tiran es a destruir lo poco que se ha construido, no solo de patrimonio, sino la honra de una persona”, enfatizó Rueda Cala.

Según el representante de la empresa de licores, si no contaran con la documentación requerida no hubieran realizado un lanzamiento público del producto para que la comunidad lo conociera. “Estamos terminando de hacer la gestión ante el Invima. No se estaba operando porque el tema de la cervecería es nuevo para la región. En un principio la Gobernación del Cesar aseguraba que no se podía vender nuestra cerveza porque hacía parte del monopolio departamental; en una posterior reunión logramos aclarar que no hacia parte del monopolio, que sí bien era una bebida alcohólica, no era una bebida destilada sino fermentada”, acotó.

Por su parte, el líder de programa de Gestión Tributaria, Aristóbulo Cortes Flórez, manifestó que hasta el momento esta empresa no ha solicitado ningún permiso ante la Oficina de Rentas, “de hecho no tienen aprobado una bodega para producir o distribuir. Tampoco tienen autorización para comercializar en el departamento y no tienen autorización ante el Invima”.

El funcionario explicó que los empresarios de la Cerveza Juglar pueden llegar a la Oficina de Rentas a solicitar los permisos, siempre y cuando tenga la autorización del Invima, que garantiza que el producto es apto para el consumo humano; posteriormente la entidad inspeccionaría el sitio y decide si brinda o no la autorización.

Voz de la Policía

El comandante de la Policía en el Cesar, coronel Diego Rosero Giraldo, aseveró que “por informaciones que recibieron por parte de la comunidad y la ciudadanía, la Policía Nacional -por intermedio de la Sijín- hizo un allanamiento al lugar, encontrando una cantidad aproximada de 4.500 botellas de una cerveza de marca Juglar sin la debida autorización para la fabricación de la misma”.

En el lugar las autoridades incautaron tres ollas grandes de aluminio, cada una con dos válvulas y un termómetro, 129 cajas con 3.096 botellas de logotipo rojo de nombre Juglar Paseo; 62 cajas con 1.488 botellas de logotipo amarillo de nombre Juglar Puya y 62 cajas de 24 botellas vacías, sin ningún logotipo.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN