Líderes de víctimas en el Cesar respaldan el Sí al plebiscito

Gran parte de la ciudadanía vallenata anuncia su llegada a las urnas el 2 de octubre, día clave para la refrendación de los acuerdos logrados en La Habana.

Los colombianos tienen el próximo 2 de octubre la opción de refrendar los recientes acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, en La Habana, Cuba. Y se votará con un sí o un no.

¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?, esta es la pregunta contenida en decreto 1391, del 30 de agosto del 2016, mediante el cual se convocó al plebiscito.

“Es clara y sencilla. Será un plebiscito que se dará sin confrontación armada con las Farc, pues ayer empezó el cese del fuego”, indicó el presidente Juan Manuel Santos acompañado de sus ministros y el vicepresidente Germán Vargas, en rueda de prensa realizada ayer desde la Casa de Nariño. Y agregó: “Está en manos del pueblo decirle sí para cambiar la historia del país”.

Al conocerse la pregunta oficial, las reacciones en Valledupar no se hicieron esperar. Para el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, la primera medida positiva para el departamento fue el cese al fuego bilateral entre el gobierno y las Farc.

“Estamos aspirando y deseando que vengan oportunidades de inversión para este territorio en vías terciarias, deportes, educación, salud, en proyectos del sector agropecuario para que este proceso de paz sea estable y duradero”, recalcó Ovalle Angarita.

El presidente Santos expresó que desde el Gobierno se darán todas las garantías a los defensores del Sí y del No.

“Las concesiones que se hicieron en el marco de los acuerdos son en derecho y el derecho es un mandato divino. Nadie va a negociar un conflicto para que lo manden a la cárcel, no obstante, esto no va a ocurrir. Van haber sanciones, hay una cantidad de crímenes, especialmente de lesa humanidad, aquellos que están catalogados por la normatividad internacional en el marco del estatuto de Roma que tienen que ser necesarios”, advirtió el filósofo y docente de la Universidad Popular del Cesar, Simón Martínez Ubarnez.

Por mandato de la ley, el número mínimo de votos requerido por el Sí para aprobar los acuerdos es de 4.5 millones aproximadamente, lo equivalente al 13 % del potencial electoral. En caso de que el Sí no alcance ese lumbral o el No lo supere por encima de ese nivel, el acuerdo con las Farc no podrá aplicarse.

Momento crucial para el país, que en menos de un año, volverá a las urnas con dos frentes establecidos: uno que apoya la terminación del conflicto con las Farc, y por otro el sector uribista que ha emprendido una fuerte campaña para oponerse a lo acordado en La Habana.

Puntos de vista

¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Sí o No.

Mara Nieto. Creadora de la Fundación Amor.

“Sí. Apoyo con toda firmeza y una fe enorme este proceso. Nada de lo que haga este país me devolverá a mis hermanos, pero no podemos seguir en guerra. Necesitamos la paz”.

Liliana Solano. Víctima del conflicto

“Sí. Mi hermano desapareció en la Sierra Nevada de Santa Marta y quiero la paz, que no sufra más gente, y que las cosas cambien”.

Arlenys Cuellar. Víctima del conflicto

“Sí. Como mujer sobreviviente del conflicto armado y residente en la zona rural, que fue una de las más golpeadas, claro que apoyo y estoy de acuerdo con la paz”.

Henry Coronel. Asesor de Paz de la Alcaldía de Valledupar

“Sí. Pienso que todos los colombianos le tenemos que decir sí al plebiscito, sí a la paz. Valledupar tiene alrededor de 133.000 víctimas, creo que la pregunta está demás porque queremos que vuelvan las esperanzas al campo”.

Carlos Toro. Asesor de Paz la Gobernación del Cesar

“Sí. Es la posibilidad de garantizar dentro de esa justicia transicional la paz para Colombia por muchos años. Efectivamente podría considerarse que es un panorama favorable para el país”.

Por mandato de la ley el número mínimo de votos requerido por el Sí para aprobar los acuerdos es de 4.5 millones aproximadamente, lo equivalente al 13 % del potencial electoral.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN

Carlos.jimenez@elpilon.com.co