Lideran comité técnico para enfrentar aparición del insecto Paederus Irritans

Este es el paederus, que regularmente aparece en las noches en busca de luz. De esta manera se genera la dermatitis linearis, producida luego de percibir la toxina que destila el Paederus. EL PILÓN / Cortesía.

La Secretaría de Salud Departamental realizó un comité técnico interinstitucional que contó con la participación de funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar; la Secretaría de Agricultura Departamental, y el equipo técnico de la Secretaría de Salud, conformado por el líder de Salud Pública y los coordinadores de Vigilancia Epidemiológica, Salud Ambiental, y ETV y Zoonosis.

Durante el comité, el responsable del área de Entomología Médica del Laboratorio de Salud Pública, Dr Hugo Soto, presentó la caracterización del insecto, la cual corrobora el trabajo previo realizado por el biólogo y activista ambiental, Miguel Ángel Sierra, quien fue la primera persona en clasificarlo como Paederus Irritans, un coleóptero benéfico para el medio ambiente, especialmente para la agricultura, depredador de insectos, de hábito nocturno, que habita en zonas húmedas, y que son atraídos por la luz artificial, el cual, por efectos del cambio climático y de fenómenos como El Niño, que favorece cambios climáticos drásticos, ha migrado hasta zonas urbanas, generando con su aparición una serie de brotes inusitados de dermatitis, causada por una sustancia cáustica irritante llamada paederina, que está presente en el cuerpo del insecto y que es segregada como mecanismo de defensa cuando se siente en peligro o cuando es aplastado contra la piel.

“Es importante que la comunidad tenga claro que este insecto no muerde y no pica; simplemente libera la paederina cuando es sacudido o aplastado en la piel, por lo que la población debe identificarlo y tener mucho cuidado de no entrar en contacto con él”, dijo María Teresa Garcés, coordinadora de Vigilancia en Salud Pública.

Para ampliar el conocimiento sobre el insecto Paederus Irritans, el director seccional del ICA, Rafael Murgas Arzuaga, ofreció el laboratorio de la institución ubicado en la ciudad de Montería, para enviar algunos de los coleópteros capturados, con el propósito de conocer en detalle su ciclo biológico y clasificación taxonómica, y a partir de allí identificar formas para controlarlo.

Por ahora, las acciones de control que se pueden adelantar son más individuales, es decir, dependen de cada persona desde su hogar, teniendo en cuenta las recomendaciones que ya había emitido la Secretaría de Salud, en cuanto al uso de mosquiteros y repelentes; mantener la limpieza en el hogar y el menor número posible de lámparas o bombillos encendidos.

Además, se recomienda el uso de limpiadores de olor fuerte, como creolina, citronela, ACPM y varsol, los cuales son eficaces para repeler al insecto. Igualmente, tener especial atención en las zonas húmedas de la vivienda, como los jardines y arbustos, sobre los cuales se puede hacer un control con insecticidas que se consiguen en tiendas y supermercados.

¿Qué hacer si entra en contacto con el Paederus Irritans?

María Teresa Garcés, coordinadora de Vigilancia en Salud Pública, aseguró que la paederina produce una lesión en la piel, tipo quemadura leve, la cual generalmente desaparece entre tres o cuatro días, sin dejar ninguna secuela.

“Si accidentalmente una persona entra en contacto con el insecto, inmediatamente debe lavarse las manos y la zona afectada con abundante agua y mantener la zona hidratada, puede ser con compresas frías; igualmente, no exponerse al sol, porque se trata de una quemadura, y por último, utilizar una crema medicada para quemaduras. En casos en que se sienta dolor intenso, lesiones extensas, y otros síntomas como fiebre, entonces se debe acudir al médico”, dijo la profesional.

La Secretaría de Salud Departamental implementará una estrategia masiva de comunicación del riesgo para que la comunidad identifique el insecto y sepa cómo prevenir la dermatitis por paederus.