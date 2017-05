Líder comunal y estudiantil denuncia amenazas de muerte

Jaider Guerra Morales, amenazado a través de un panfleto que le hicieron llegar a su vivienda.

El líder de la Asocomuna cuatro del barrio Villa Magdala y del Comité Estudiantil de la Universidad Popular del Cesar, Jaider Guerra Morales, denuncia que ha sido víctima de intimidaciones con persecución a bordo de un vehículo, disparos al aire y un panfleto.

Según las amenazas en el panfleto que el joven puso en conocimiento de las autoridades, un grupo armado le da ocho días para abandonar la ciudad.

Guerra Morales contó a EL PILÓN que el pasado 26 de abril transitaba por la transversal 28 del barrio Los Fundadores de Valledupar y lo persiguieron varios hombres en un carro de color gris.

“Al observar que el carro me venía para encima, yo empecé acorrer, porque pensé que me iban a atracar y de inmediato sentí un disparo, lo que me obligó a refugiarme y salir ileso. El pasado tres de abril, me hicieron llegar a mi casa un panfleto dirigido directamente a mí, en el que me conminan a debo irme de Valledupar, sopena de asesinarme por causas que no están plenamente establecidas. Estoy de verdad preocupado, yo soy un líder que trabajo en favor de las comunidades, he denunciado una serie de hechos tanto en los barrios, los manejos internos en la Universidad Popular del Cesar. No estoy seguro de dónde me provengan las amenazas, pero les solicito a las autoridades que me protejan, porque mi vida está en peligro”, explicó.

Dijo además que está promoviendo el proceso de paz que el Gobierno Nacional adelanta con la guerrilla de las Farc, realizando pedagogía en la zona veredal Tierra Grata, jurisdicción del corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, Cesar.

Por Abdel Martínez Pérez