Liberales quieren recuperar terreno en el Cesar

Luis Fernando Duque, senador del partido Liberal y presidente de la Comisión Cuarta del Senado.

Con la visita a Valledupar del senador Liberal, Luis Fernando Duque, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, se llevó a cabo ayer una reunión entre líderes del partido rojo que buscan sumar fuerzas para las elecciones al Congreso en el 2018.

El congresista habló con algunos dirigentes muy connotados del liberalismo y escuchó las inquietudes de algunos alcaldes de la colectividad, sobre aspiraciones con algunos proyectos para ver cómo se les ayuda a impulsar en el Senado y Comisión de Presupuesto.

“Es una visita de características políticas que hago aquí a Valledupar. Vengo a visitar unos amigos liberales que de tiempo atrás me han venido ayudando y con los que he creado un grupo, no solamente de debate ideológico, sino también de construcción y apoyo de la gestión de varios municipios, referente a proyectos de educación, medio ambiente y salud”, expresó Duque.

Además reconoció que aunque el departamento del Cesar es de origen Liberal hoy el partido no tiene una presencia clara en el Congreso “y es la oportunidad de por lo menos rescatar no solamente con un compromiso de un senador de la República y tener también la posibilidad de aspirar con que el Cesar pueda volver a tener un representante a la Cámara de origen Liberal”.

Duque aseguró que desde ya se empieza trabajar de cara a los próximos comicios electorales, pero aclaró que aún no puede precisar nombres de candidatos a la Cámara de Representantes por el Cesar.

“No se puede hacer extraños que como en mi caso un antioqueño esté visitando a mis copartidarios liberales. Venimos a prender la llamita, a motivar a las personas a ver cómo nos organizamos para más adelante pensar en lograr una muy buena representación en el Congreso de la República”, concluyó el líder Liberal.

