Lea, analice y decida

La Defensoría del Pueblo exhortó a los colombianos a informase sobre el Acuerdo Final de paz con las Farc. Es un documento de 297 páginas que a simple vista se ve complejo, difícil de entender, que genera pereza y tedio para algunos. Pero nunca antes se había hecho tan necesaria una lectura en Colombia, a pesar que somos un país donde cada ciudadano se lee en promedio 1.7 libros por año.

Largo, extenso y complejo, aun así hay que leer los seis puntos que conforman el Acuerdo Final, el que le pone punto final al conflicto armado colombiano con la guerrilla más vieja del mundo. Todo ese esfuerzo durante casi cuatro años está condensado en este texto que debe ser validado con el plebiscito el próximo dos de octubre.

En 35 días los colombianos deben sacar tiempo para leer los textos, y acudir al plebiscito sin especulaciones, pero con la determinación de un voto a conciencia. El Si o el No por el Plebiscito debe ser con base en la sinceridad, no en el capricho de querer llevar la contraria a un sueño de paz.

El defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao Cabrera, dijo que ahora es cuando se “requiere el compromiso de los ciudadanos para destinar parte de su tiempo a fin de conocer los textos entregados al Congreso de la República, y a partir de allí tomar una decisión de acto a conciencia”. Por cualquier vía se pueden informar los colombianos, los medios de comunicación del país haremos lo pertinente para tratar de informar y analizar los puntos, y los escenarios académicos también abrirán esos espacios para orientar a la opinión. Es un momento histórico en Colombia, del que nadie puede excluirse.

No hay excusa para decir que no se conocen los acuerdos, no se queden con una sola versión, ni se alimenten de rumores o malas interpretaciones, en río revuelto todos quieren pescar y aquí de lo que se trata es de actuar con sensatez.

“El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial”.