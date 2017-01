Las reinas del voleibol playa

Arioca y Kelly llevan dos años juntas jugando voleibol playa; ambas respiran pasión y amor por este deporte. No importa las adversidades que tengan que sortear, porque para ellas lo más importante es disfrutar lo que saben hacer.

“Al voleibol playa hay que ponerle corazón y amor, hay que disfrutar lo que sabemos hacer a la perfección, nosotras nos entendemos muy bien y ya hemos ganado juntas varios torneos regionales”, dijo Arioca Iguarán, una atleta integral que en 2015 representó a su departamento de La Guajira en los Juegos Deportivos Nacionales.

Su oficio como entrenadora de personas en condición de discapacidad, paralelo a su profesión de contadora pública, convierten a la mujer de 30 años en una de las atracciones del Torneo Regional de este deporte que terminó ayer en el balneario Hurtado de Valledupar.

“Nosotras trabajamos muy duro para sacar adelante al voleibol playa en La Guajira, pese a que allá no nos dan recursos para el fomento de este deporte, no fuimos a los pasados juegos nacionales porque no había plata, habíamos clasificado pero al final quedamos con las maletas hechas. En estos momentos estamos en el puesto ocho del ranking nacional y eso es importante porque se ha avanzado”, aseguró Arioca Iguarán.

Su compañera de fórmula, Kelly Cavadía no se queda atrás cuando expresa que nació para ser una campeona de esta disciplina. “Yo soy licenciada en publicidad y relaciones públicas, pero mí pasión es el voleibol playa, hay que entrenar fuerte para triunfar”, advirtió la mujer de 34 años.

Entre sus logros aparece un tercer lugar en el Circuito Colombia; vencedoras en varios regionales como el de Francisco el Hombre y el disputado en Valledupar en el pasado mes de agosto. Sus nombres también fueron noticia en el certamen de Cartagena en donde recibieron el máximo galardón.

Arioca y Kelly, dos guajiras que ayer buscaban el trono en el torneo disputado en el marco del cumpleaños número 467 de Valledupar. Al cierre de esta edición jugaban la semifinal femenina con el representativo del Atlántico.

En la rama masculina la dupla cesarense conformada por Luis Marín y Javier Hernández disputaría la final ante el ganador de la llave Atlántico y La Guajira.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN