Las primeras competencias en el Encuentro Vallenato Femenino 

Foto: Evafe

Los aplausos se hicieron sentir en la primera ronda de eliminatorias del Encuentro Vallenato Femenino – Evafe 2017, el Festival de las Mujeres, que se realiza en la plaza Alfonso López de Valledupar.

Las niñas fueron las encargadas de abrir el telón de este concurso que en su segundo año convoca a más de 350 mujeres que compiten por ser la Mejor Cantante, Acordeonera, Compositora y Agrupación.

Este año, algo novedoso, en dos extremos de la plaza enfrentaron a las cantantes con sus rivales y lo mismo pasó con las acordeoneras. Así, los aplausos premiaron espontáneamente a cada una de las mejores. Fue una verdadera ‘piqueria’ vallenata.

Bajo unas carpas, con el jurado al frente, con el público a su alrededor y con una fuerte temperatura por el inclemente sol, se sintió el verdadero calor de la música vallenata con estas mágicas exponentes que están mostrando su talento y manifestando que tienen ese coraje para sentirse competentes en este folclor.

Programación

Sábado 11 Nov

9:00 a.m. Continuación Concurso Acordeoneras Infantiles

10:00 a.m. Continuación Concurso Acordeoneras

10:00 a.m. Continuación Concurso Cantantes

2:00 p.m. Segunda ronda Concurso Compositoras

6:00 p.m. Presentaciones especiales Internacionales

Yeyny Santa María – Panamá

Sally Miller – Australia

Sofía Montalvo – México

7:00 p.m. Segunda Ronda Concurso ACORDEONERAS

8:30 p.m. Concierto Especial – Karen Lizarazo

9:20 p.m. Segundo grupo Concurso de AGRUPACIONES:

MIRIAM NEGRETE

LA MILAGROSA

SANDRA MARTINEZ

GRUPO ORIGEN

YOLIE & LIZETH GAMARRA

Domingo 12 de Nov.

9:00 a.m. Ronda Semifinal Cantantes

11:00 a.m. Continuación Segunda Ronda Acordeoneras

5:00 a.m. Final Concurso Acordeoneras Infantiles

7:00 p.m. Final Concurso compositoras 5 compositoras

8:00 p.m. Final Concurso cantantes 5 cantantes

9:00 p.m. Final Concurso Acordeonera 5 acordeoneras

11:00 p.m. Final Concurso Agrupaciones 5 agrupaciones

12:20 a.m. Lunes. Concierto súper especial – Adriana Lucía

1:20 a.m. Lunes. Anuncio de las Nuevas Reinas.

Fotos EVAFE