Las mujeres de Martín Elías

La frase “detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer” encajaba perfectamente en la vida de Martín Elías, quien en sus compactos y presentaciones musicales reflejaba siempre el amor inmenso que sentía por su esposa Dayana Jaimes.

La ‘mona linda’, como cariñosamente le decía a su esposa con quien unió su vida a través de una ceremonia civil y matrimonio cristiano el mes de octubre del 2014 en la ciudad de Cartagena, le dedicó canciones, que aunque no son de su autoría, las cantó con un sentimiento distinto a sus demás temas. Una de ellas es ‘Veinte vidas más’, de la autoría de Omar Geles, que está incluida en el álbum Cosa De Locos.

“La mejor eres tú y toda la vida te voy a adorar, este amor que siento no cabe en el mar, sobra para amarte veinte vidas más”. En esa composición, Martín Elías le decía a Dayana Jaimes que la amaría en esta vida y en las venideras, algo que quedó sellado con el deceso del artista vallenato.

Otro de los temas con los que Martín Elías alcanzó el número uno de los listados en las emisoras de todo el país es ‘Diez razones para amarte’, de la autoría de Jorge Valbuena, que vino incluida en el álbum La Historia Continúa. La canción comienza con dedicatoria para Dayana.

“Bueno, mi amor, esta canción es con el alma para ti, mi Mona linda (…)

No me queda espacio para nadie, soy solo tuyo

menos mal que tuve suerte y pude conquistarte

Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo

Porque de otra no hubiese podido enamorarme”

Este sentimiento que los unía era difundido abiertamente por el joven ídolo del vallenato en sus redes sociales, donde publicaba fotografías y mensajes románticos para su esposa, la madre de Paula Elena Díaz, a quien el artista le decía ‘La purri’.

Dayana Jaimes tras la muerte de su amado aseguró en medios nacionales que Martín Elías se distinguió por ser “el mejor esposo, el mejor papá, el mejor hijo, el mejor hermano y el mejor amigo, a quien amará infinitamente”. Así lo narró en medio de lágrimas, mientras que besaba insistentemente el anillo de bodas de Martín Elías, que conserva como dije en una cadena.

A través de un mensaje en Instagram, la esposa del artista se despidió de Martín Elías así: “Amor de mi vida, mi compañero fiel, te amaré por el resto de mi vida, le doy las gracias a Dios porque me prestó un ser maravilloso para demostrarme lo bondadoso que es el amor entre dos personas, me llevó ese abrazo, ese beso y ese te amo que me dijiste por última vez. Ay oso de mi vida dame consuelo. Dios lléname de tu amor, te amo mucho amor de mi vida; Tu purra te extraña, pero le diré que fuiste el mejor papá del mundo, creo en Dios, creo en su palabra, y espero verte algún día amor. Gracias por tanto, gracias por ese amor incondicional, gracias por ese amor inexplicable. Te amo amor, mi amor bonito”.

Su primera relación

Martín Elías contrajo su primer matrimonio por la iglesia católica en el mes de julio de 2007 con la cucuteña Claudia ‘Caya’ Varón, relación de la que nació su primer hijo Martín Elías Jr. Díaz Varón.

Ella también expresó su dolor en las redes sociales por la partida de su exesposo Martín Elías, de esta manera: “A pesar de la corta edad pudiste cumplir sueños y dejaste un gran legado, no tengo palabras para expresar lo que siento, pero sí sé que Dios tiene el control de todo y esos dos hermosos hijos que dejaste serán criados en la base De Dios unidos como lo expresaste en tu última foto”. Varón aseguró que desea que ambos hermanos crezcan juntos. “Seguiré de la mano De Dios para criarlo de una manera maravillosa y que crezca muy unido a su hermanita Paula”.

Amor de sangre

Los primeros amores de Martín Elías estuvieron personificados en su madre Patricia Acosta y su abuela Elvira Maestre, a quienes también les profesó su amor y admiración.

