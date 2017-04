Las guacharaqueras juveniles del Festival Vallenato

Cuatro mujeres participan en la categoría Acordeón Juvenil del 50 Festival de la Leyenda Vallenata, con uno de los instrumentos fundamentales de este género musical, la guacharaca.

Kleydis Paola Sarabia Carrillo es una de esas adolescentes que ha dedicado cinco de sus 17 años a tocar la guacharaca. Empezó a practicar en la Casa de la Cultura de Valledupar, y acompaña a la acordeonera juvenil Loraine Lara Mercado.

“Hay un profesor que le dicen ‘Juancho Policía’, él fue el que comenzó a apoyarme. Yo no iba a tocar guacharaca, mis intenciones eran aprender a tocar el acordeón, pero ese día me quede en la clase de guacharaca y me gustó y con este instrumento me quedé”, contó.

Además de su pasión por este instrumento de caña, es estudiante de tercer semestre de licenciatura en Arte y Folclor en la Universidad Popular del Cesar, UPC. Es la única en su familia que toca guacharaca.

Andrea Carolina Guillen Tinoco, de 17 años, también aprendió a tocar la guacharaca porque le fue inculcado. “Como tal no me gustaba, en un principio me apasionaba el acordeón, mi profesor (Enilberto Rincón, conocido como ‘Juancho Policía’) vive al frente de mi casa y poco a poco me fue inculcando la música. Yo le decía que eso lo veía para hombres pero él me insistió y me invitó a que me diera cuenta lo bonito que es este arte y así fue, desde hace seis años me he venido preparando y aquí estoy”, manifestó la joven estudiante de cuarto semestre de Licenciatura en Arte y Folclor en la UPC.

“Antes mi vida era tan simple y desde que estoy en el arte musical, mi vida ha cambiado rotundamente, cada vez que me presentó es una alegría inmensa que no sé cómo explicarla, es mucha felicidad y armonía”, dijo Guillen Tinoco.

Selena Rivera Imbrecth también ha dedicado toda su niñez a la guacharaca, “desde los seis años comencé a tocar por mi papá que me puso a escuchar en una grabadora y me gustó y pues ese fue mi primer regalo de parte de mi padre. A los ocho años ingrese a la escuela Rafael Escalona donde me han enseñado muchas cosas”.

Esta guacharaquera viene de una familia de músicos y cursa noveno grado en el Colegio Loperena Garupal de Valledupar.

Yeliz Pertuz Villafañe, de 16 años, es otra de las chicas que participa con la guacharaca en la categoría juvenil del Festival Vallenato. “Tengo cuatro años de practicar este instrumento, estoy en la academia Rafael Escalona, mi papá toca la guacharaca, o sea esto viene de sangre, me gusta la técnica y el sonido”, indicó la adolescente que cursa 11 grado en la Institución Educativa San Joaquín y sus aspiraciones son estudiar Arte y Folclor.