“Las Farc no pueden pretender hacer política con las armas”: Cristian Moreno

El representante a la Cámara por el departamento del Cesar, Cristian José Moreno, denunció que las Farc estarían haciendo política sin haber dejado las armas, desde las zonas de preconcentración en Tierra Grata (Cesar) y Betania (Antioquia).

El congresista cesarense señaló que el grupo guerrillero estaría usando las vigilias de perdón a las víctimas, para tratar temas políticos con líderes sociales.

“Las Farc no pueden pretender hacer política con las armas como lo están haciendo desde las zonas de preconcentración, reuniendo a líderes políticos y sociales, invitándolos a supuestas vigilias o reuniones para pedir perdón y terminar hablando y haciendo política como lo han hecho en Betania y San José de Oriente”, dijo Moreno Villamizar.

El congresista se refirió a Imelda Daza, miembro del movimiento Voces de Paz, como vocera de las Farc en el Congreso.

“A las Farc hay que exigirles que sean claros con el país y el departamento ya hay una vocera de ellos en el Congreso que es la doctora Imelda Daza. Que se desmovilicen para enfrentarlos a la Justicia Transicional y después en las urnas sin armas. Pero quiero denunciar que están haciendo política con armas exigiendo inversiones a los mandatarios locales y citando a los líderes sociales y políticos denigrando de quienes asumimos y hacemos la política con decencia y somos víctimas de su acción criminal, ya que nos han quitado seres queridos en medio de la guerra”, manifestó Cristian José Moreno.

El parlamentario denunció que Gilberto Giraldo, alias ‘Aldemar Altamiranda’, cabecilla del frente 19 de las Farc, tendría agenda política, lo que le pareció inaudito y le solicitó concentrarse en la desmovilización.

“Las Farc deben cumplirle al Cesar ya que al estar concentrados aquí, no le cumplen al departamento por estar haciendo política todavía con armas. El comandante ‘Aldemar’ no puede tener agenda política si no entrega las armas y eso lo está incumpliendo. Le pido a Imelda Daza que así como solicitan al Congreso que con celeridad aprobemos la implementación de los acuerdos, las Farc y el comandante ‘Aldemar’ se limiten avanzar en desmovilizarse porque los cesarenses esperamos más de 50 años para la Paz, luego de la violencia a la que nos sometieron por ese mismo periodo”, concluyó Moreno.

Redacción EL PILÓN