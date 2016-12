Las deudas del deportes cesarense en 2016

La derrota de Óscar Muñoz en los Olímpicos de Río de Janeiro marcó una franja de frustración para el deporte cesarense.

En medio del relativo éxito que tuvieron algunas disciplinas cesarenses durante 2016, también hubo deudas por saldar en el tema deportivo.

En mayor escala, el Valledupar Fútbol Club quedó en deuda con su afición, al no clasificar por sexta vez consecutiva a los ocho primeros del Torneo de la Primera B. Se esperaba más de un equipo que este año estrenó estadio.

El fútbol aficionado del Cesar se fue en blanco. Tanto la selección infantil como la Sub 21 no pasaron de la primera ronda de los zonales disputados en Barranquilla y Cartagena, respectivamente. La misma suerte corrió el equipo femenino en Bucaramanga. La juvenil y prejuvenil no participaron en los torneos de Difútbol.

En cuanto al fútbol de salón, el equipo local aún no despega en la Liga Profesional pues en su primer año acumuló dos eliminaciones en igual número de temporadas.

El sóftbol también perdió el examen. Fue anfitrión de un nacional y no ganó ni un partido en el certamen. Incluso, recibió a más de diez equipos de Colombia con unos estadios en precarias condiciones en cuanto a infraestructura. No se fue al último nacional que se disputó en Riohacha por asuntos netamente financieros. ¿Hubo falencias de la Liga en el tema administrativo?

Ojalá que en 2017 pongan la primera piedra del complejo deportivo de Villa Olímpica, obra de la que se viene hablando desde hace cinco años en el gobierno de Luis Alberto Monsalvo (2012-2015).

Se esperaba más de Óscar Muñoz en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El taekwondoga fue despachado en su primer combate ante el portugués Rui Braganca y se esfumó la ilusión de superar lo hecho en 2012 cuando alcanzó la medalla de bronce en Londres. Fue un golpe bajo para el vallenato en quien había mucha expectativa para subir al podio.

No fue un buen año para los boxeadores Daulis y Breidis Prescott. El primero fue noqueado el 15 de mayo en Los Ángeles por el estadounidense Saúl Rodríguez, en una pelea internacional clasificatoria, mientras que el segundo también perdió dos combates por la vía rápida. Una el 13 de julio ante Levan ‘El Lobo’ Ghvamichava (Georgia) y otra, el pasado 18 de noviembre ante el ruso Dmitry Mikhaylenko en Ekaterinburg, Rusia. En el campo amateur, aún no hay un lugar apropiado para que los pugilistas entrenen con todas las garantías.

Algunas Ligas como las de baloncesto, béisbol, tenis de campo, tenis de mesa y ciclismo hicieron énfasis en masificar esta disciplina para desarrollar el proceso de fortalecimiento del semillero y pocos resultados deportivos obtuvieron en el ámbito nacional.

En patinaje, Andrea Cañón no tuvo un buen mundial con la selección Colombia. En el Campeonato de Velocidad, que se disputó en Nanjing, China, la patinadora no obtuvo medallas, en contraste con el 2015 cuando en el mismo certamen conquistó una medalla de oro y otra de plata.

