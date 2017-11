Las cuestionadas cuentas del Banco de Maquinaria

El departamento del Cesar cuenta con un banco de maquinaria conformado por 50 equipos que estaban en mantenimiento, mientras las vías en mal estado.

Los campesinos son los más perjudicados por el mal estado de las vías terciarias, por lo que esto impide transportar a tiempo las cosechas a las centrales de abasto, y más en épocas de lluvia, como la que actualmente afronta el departamento del Cesar.

Para mejorar esta situación y mantener las vías en buen estado, la Gobernación del Cesar adquirió mediante un leasing, un banco de maquinaria que poco a poco fue creciendo hasta completar 50 equipos, que hoy deberían estar solucionando el paso de los vehículos a las zonas rurales, pero estas se encuentran paralizadas porque estaban en su mayoría en el taller para mantenimiento y reparaciones, 45 en total, lo que significa que el objetivo del banco no se está cumpliendo.

Esta situación se dio a conocer la semana pasada en un debate de control político realizado por el diputado, Eduardo Santos Flórez, quien dijo que durante el periodo de receso recorrió varias veredas del departamento del Cesar, escuchando a los campesinos y concluyó que la principal problemática en general son las vías terciarias.

“Con el nacimiento de esa problemática presentamos una proposición para un debate de control político al CDT ganadero como operador del Banco de Maquinaria, trabajo que realiza desde el 2013”, expresó el diputado.

Durante la administración de Luis Alberto Monsalvo se escogió al Centro de Desarrollo Tecnológico, CDT, para el manejo de estos equipos. La propuesta estaba encaminada a que el gobierno aportaba las máquinas en físico y el operador privado se encargaba de la logística. El convenio se hizo inicialmente por un año y desde entonces se ha ido prorrogando.

Uno de los principales requisitos para el uso de la maquinaria es que se reúnan en un comité de usuarios de la trocha y garanticen que los recursos están disponibles en una cuenta, para comenzar a intervenir esas vías.

En ese momento había 28 máquinas, para las que se destinó $7 mil millones, a disposición de los productores del campo a unos precios bajos.

Pero ante la necesidad apremiante del Cesar, que cuenta con más de seis mil kilómetros de vías terciarias en precario estado, el gobierno departamental consiguió 19 máquinas más que se sumaron a las que estaban. El gobierno nacional asignó la maquinaria debido al volumen de vías que requerían atención en este departamento.

Con estos equipos se esperaba, mantener simultáneamente cinco frentes de trabajo para atender con mayor efectividad las necesidades de reparación y rehabilitación de vías rurales, pero hoy se encuentran parqueadas en el CDT, a la espera ellas de ser atendidas.

“Este convenio de asociación que tiene el departamento del Cesar con el CDT se ha venido cada dos años reestructurando. Este tiene como objetivo el mantenimiento de vías terciarias. El departamento aporta los equipos que fueron adquiridos por medio de un leasing operativo y CTD se encarga de la operación de los equipos. Pero de los cincuenta, 45 están en talleres, lo que deja ver que el Banco de Maquinaria no está operando en el Cesar, como se proyectó”, dijo Eduardo Santos Flórez.

Balance

Desde que nació el Banco de Maquinaria se han intervenido 1500 kilómetros en todo el departamento del Cesar, un programa que beneficia a los campesinos para la movilidad de sus productos.

En estos momentos las máquinas están en reparación y pronto estarán disponibles nuevamente. Así lo dio a conocer el secretario de Infraestructura, Federico Martínez, quién aseguró que la administración de Francisco Ovalle aportará unos recursos para mantener el objetivo de este banco.

“Además de las máquinas, en algunos convenios, nosotros aportamos recursos en efectivo y se va a firmar un nuevo convenio para que sigan operando”, expresó el funcionario.

Aclaró además que en todo el departamento hay 8.000 kilómetros en vías primarias, secundarias y terciarias y el 80% de ellas están a cargo de los municipios, pero son conscientes que los alcaldes no tienen los recursos suficientes para su mantenimiento y por eso se creó el Banco de Maquinaria.

Se necesitan recursos

El convenio que se firmó con el CDT tiene como fin, aunar esfuerzos para mejorar el clima de productividad y competitividad de los sectores productivos del departamento, mediante la administración y operación de la maquinaria de línea amarilla disponible por la administración departamental, con la finalidad de hacer mantenimiento periódico de las vías terciarias y secundarias, por un plazo de 24 meses.

Es así como los diputados del Cesar consideran que es necesario que se dé un cambio de operador y se dote de los recursos económicos necesarios para el mantenimiento del parque automotor, pero se necesita una inversión inmediata para que los campesinos no sigan padeciendo por las trochas que son sus vías.

“Concluimos que si el departamento solamente aporta los equipos y no brindamos unos recursos financieros, a las personas que vayan a adquirir esos equipos, siempre les van a salir a un costo alto y no van a tener muchas salidas en el tema de contratos”, acotó.

“El CDT para el sostenimiento de la maquinaria tiene que hacerlo con lo que ellas mismas produzcan, y si las máquinas no se están dando a un precio económico como lo sostuvo Carolina Daza, directora del centro, no van a alcanzar a recolectar los recursos necesarios, pues tienen que pagar operadores, repuestos, mantenimiento y demás”, sostuvo el diputado.

De esta manera, aseguró que el departamento tiene que aportar recursos. “Hay 12 mil millones de pesos para vías terciarias, establecidos en el presupuesto, de eso pueden tomar una parte para hacer convenios con el CDT y en la parte financiera se le dé musculo y así puede dar resultados. Si no se hace eso y el CDT sigue llevando el convenio de esa manera, ese banco de maquinaria nunca va a funcionar”, concluyó.

Mientras tanto, la directora del CDT, Carolina Daza, reconoció que las maquinarias se encontraban en talleres y dijo que lo más pronto posible estarán al servicio de la comunidad. “Ya quedan pocas en mantenimiento, y la mayoría ya están en el CDT, a disposición de las comunidades que lo necesitan”, dijo la funcionaria.

Daza además afirmó que se viene trabajando en el inventario de las máquinas, debido a que ella lleva poco tiempo en el cargo y está empapándose de los procesos que adelanta el CDT, y el pasado 30 de octubre fue invitada al encuentro de alcaldes con el Gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, donde expuso lo que se quiere hacer con los equipos para ponerlo a su disposición.

“Desde entonces se han venido acercando a mi cada uno de los mandatarios, solicitando el servicio para mejorar las vías terciarias de sus municipios y así hemos ido solicitando los kilómetros de necesidades que tienen, para que terminando esta semana tengamos la documentación e información requerida para inicial con la operación, pues se espera intervenir unos 1.300 kilómetros de vías rurales”, expresó Daza.

Durante el encuentro, el gobernador del Cesar anunció que se emprenderá la rehabilitación de vías terciarias en los distintos municipios, haciendo uso del Banco de Maquinaria Departamental que se encuentra a cargo del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Ganadería. Para esto el departamento ha dispuesto 1.500 millones de pesos para este programa que requiere también apoyo de los municipios. Ahora se espera que los alcaldes hagan llegar sus necesidades de rehabilitación de vías terciarias y el recurso que tienen dispuesto para ser programados.

Compromisos

Luego del debate realizado en la Asamblea del Cesar se hizo una mesa de trabajo con la directora del CDT, los secretarios de Infraestructura y Hacienda para mirar de qué manera se le podía financiar a principio del próximo año y con esos recursos se pueda poner en funcionamiento el Banco de Maquinaria.

Durante la jornada se comprometieron en sacar adelante el Banco de Maquinaria y se dejó ver que el CDT seguirá operándolo, además se hará un cronograma de actividades que sea público para conocer donde están las máquinas cuando sean utilizadas.

Pero esta no es la primera vez que el estado del Banco de Maquinaria es cuestionado. En 2016, un grupo de personas denunció ante los entes de control, el mal estado de los equipos que presentaban un marcado deterioro.

De esa situación, los denunciantes culparon al anterior director del CDT Ganadero, que presuntamente hizo varios contratos con las alcaldías del Cesar y no le reinvirtió un solo peso a la maquinaria.

“Hay $12 mil millones para vías terciarias, establecidos en el presupuesto, de eso pueden tomar una parte para hacer convenios con el CDT y que el Banco de Maquinaria pueda dar resultados, de lo contrario nunca a funcionar”: Eduardo Santos.

El departamento ha dispuesto 1.500 millones de pesos para la rehabilitación de vías terciarias, pero se requiere también apoyo de los municipios.