Lanzan videojuego donde Pablo Escobar recoge paquetes de cocaína

‘Netflix Infinite Runner’ es el nombre del nuevo juego que tiene un diseño en pixeles, y consiste en correr, saltar obstáculos mediante la barra espaciadora y acumular puntos, similar al del ‘dinosaurio’ de Google. Este nuevo videojuego fue lanzado por el servicio de streaming, Netflix.

En él, se pueden escoger los personajes favoritos de las series originales de Netflix. Uno de ellos es Pablo Escobar, quien corre para atrapar unos paquetes de cocaína en un fondo, se ve la selva y los barrios marginados de Medellín.

Marco Polo de la serie homónima tiene como misión atrapar dientes de marfil, y Piper Chapman de Orange Is the New Black persigue a la gallina imaginaria que les ayuda a pasarse mensajes en la cárcel.

Si eliges a Mike Wheeler de Stranger Things tendrás que evitar a los guardias de seguridad del complejo donde Eleven estaba secuestrada. Incluso, Eleven también aparece para ayudar a Mike a derribar guardias.

Cuando uno de estos personajes libra los obstáculos por buen tiempo lleva un buen tiempo, su nivel de poder aumenta y no requiere esquivar los policías, en el caso de Narcos.

¿Quieres jugar? entra aquí.