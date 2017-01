La vía Codazzi – Cuatro Vientos sigue inconcreta

Pese a las reiteradas promesas del vicepresidente Germán Vargas Lleras de pavimentar la vía Codazzi – Cuatro Vientos, no hay recursos asignados para el proyecto de suma importancia en el departamento del Cesar.

Al respecto, el gerente del Instituto Nacional de Vías, Invias, seccional Cesar, Gilberto Elías Pérez, explicó que en ese tramo no se están haciendo obras porque están a la espera de que Ministerio de Hacienda asigne recursos para poderla intervenir.

“La vía Codazzi – Cuatro Vientos contempla 64 kilómetros; 35 de ellos están en afirmado, o que nunca han sido pavimentados; 7 kilómetros están pavimentados y en buen estado, y el resto (22 kilómetros) requieren intervención”, precisó el funcionario.

Según Pérez, esta es una vía priorizada, donde ya se adelantaron los estudios para pavimentación, pero que no cuenta con la asignación de recursos para iniciar los procesos de contratación.

Los congresistas

El senador José Alfredo Gnecco Zuleta, manifestó que esta obra se viene escuchando en el departamento del Cesar desde el gobierno de Luis Alberto Monsalvo y no ha sido posible concretarla. “Allí se hizo ese compromiso, se estableció un contrato-plan que se venía formulando con el Departamento Nacional de Planeación, DNP, donde se hizo un preConfi o Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, pero no fue posible darle continuidad. Por ese hecho, sigue el compromiso. El vicepresidente de la República en las diferentes visitas que ha hecho al departamento lo ha anunciado”, recordó.

Agregó que el año pasado terminando la legislatura dialogó con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien le aseguró que esa vía se va a hacer con la adición presupuestal por la aprobación de la Reforma Tributaria, cuando llamen a los parlamentarios a extras, que está previsto para finales del presente mes, donde se colocarán los recursos para la ejecución de esa vía.

Gnecco Zuleta indicó que el inicio de esta obra está atrasada porque el año pasado se hicieron recortes por parte del Ministerio de Hacienda a todas las instituciones y diferentes ministerios del país, donde muchas inversiones que se iban a hacer en el país sufrieron recortes, entre ellas la vía Codazzi-Cuatro Vientos, pero aseguró que cuenta con todo el interés por parte del Ministro de Hacienda para que realice la adición.

Por su parte, el representante a la Cámara, Cristian José Moreno Villamizar, manifestó que “la vía Codazzi- Cuatro Vientos y los tramos de Mandinguilla a Chimichagua conforman una serie de compromisos del Gobierno Nacional con el Cesar que no puede quedarse como una mera promesa; este año con el presupuesto aprobado debe ejecutarse. Como representante le pediré al Gobierno que le cumpla al Cesar y la obra se haga para el beneficio de los cesarenses”.

Los retrasos de la obra, según Moreno, obedecen a que ha tenido problemas presupuestales, sumado a que no había sido priorizada en Hacienda, lo que motivó que los congresistas y el gobernador Francisco Ovalle le enviaran cartas y se reunieran con el vicepresidente de la República y el Ministro de Hacienda, quienes comprometieron su voluntad en hacer posible la obra.

“Como vocero del partido de La U exigiré que la obra se le haga al Cesar y sobre todo a Codazzi, la zona minera y Chimichagua, que pide a gritos inversión del Gobierno”, acotó.

A su turno, el representante Eloy ‘Chichí’ Quintero Romero, aseguró que “la obra no ha podido cristalizarse por unas diferencias entre el Ministro de Hacienda y el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, donde se ha presentado unos tiras y jales. Esa vía es para que hubiera salido hace rato porque estuvo en un proyecto del Gobierno a nivel nacional, donde se invirtieron recursos y todos los departamentos tuvieron obras de vías terciarias, en el Cesar era esta y no se ha dado”.

El congresista de Cambio Radical manifestó: “Vargas Lleras siempre nos ha recriminado a los parlamentarios que nosotros no chocamos con el ministro de Hacienda para destrabar esta obra, pero nosotros no podemos actuar de esta manera. Todos los parlamentarios y el gobernador hemos estado atentos al tema, le pasamos varias cartas firmadas por el ministro de Transporte, el director de Invías y parlamentarios enunciándoles que no se había hecho la obra; sin embargo, no ha sido posible”.

Por recordar

-El 18 de agosto del 2016, el vicepresidente Germán Vargas Lleras en enérgico discurso en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le pidió que no demorará el Confis que permita construir la vía Cuatro Vientos-Codazzi en el departamento del Cesar.

Vargas Lleras indicó, en el marco de la entrega de 280 apartamentos de la Urbanización Leandro Díaz de Valledupar, que aunque los recursos están autorizados desde 2015, Cárdenas, no ha dado el visto bueno para poder materializar la vía que tiene una inversión de $140 mil millones.

“Estos recursos habían sido aprobados dentro del cupo fiscal de cuatro billones de pesos para el programa de Carreteras de la Prosperidad. Están dentro del techo fiscal. Ya tenemos 67 proyectos en construcción en todos los departamentos del país. No puede ser que al Cesar, la única carretera que quedó en Invias, se la vayan a marginar del programa”, señaló.

También solicitó al gobernador Francisco Ovalle y a los congresistas hacer una gestión permanente para la materialización de esta obra.

-Ante el llamado de atención, el representante a la Cámara por el Cesar, Eloy Quintero Romero, manifestó su preocupación por el futuro de esta obra que traería importantes beneficios para los habitantes y empresarios del departamento, ya que se reducirían los tiempos y los costos de desplazamiento para quienes por allí transitan.

En la misiva se reitera que el Instituto Nacional de Vías gestionó ante el Departamento Nacional de Planeación, la solicitud para comprometer recursos de vigencias futuras por valor de $79.109.189.083 en el año 2017 y $40.642.496.682 en el año 2018, obteniéndose el concepto favorable del DNP el 15 de marzo de 2016, seguidamente esa solicitud fue presentada por el Invias al Ministerio de Hacienda el 17 de marzo de 2016.

El congresista de Cambio Radical dijo que el programa de “Vías para la Equidad” del Invías incluyó obras en todos los departamentos pero la vía Cuatro Vientos – Codazzi es la única que falta por licitar de este programa y es la única que fue asignada al Cesar”.

-El 24 de agosto del 2016, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, pidió a la dirigencia política del Cesar hacerse sentir para no dejar perder los recursos del proyecto vial Codazzi- Cuatro Vientos, él único que queda en manos de Invías en este departamento.

Después de la solicitud presentada en el primer trimestre del 2016 por el Invías ante el Ministerio de Hacienda para comprometer vigencias futuras destinadas a la construcción de la vía Cuatro Vientos- Codazzi, incluida en el programa Vías para la Prosperidad, el Ministerio aún no había dado vía libre a este importante proyecto.

Fue por ello que los congresistas del Cesar, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, y el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, enviaron una carta al Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestando que siguen pendientes de recibir respuesta sobre la solicitud de aprobación de las vigencias futuras requeridas para abrir la licitación pública que permita la contratación de la construcción de las obras de mejoramiento del corredor vial Cuatro Vientos – Codazzi, compromiso que adquirió el Gobierno Nacional con este departamento.

-El 20 de septiembre del 2016: el vicepresidente solicitó al Ministerio de Hacienda que informara a los colombianos cuándo sería la sesión del Confis para la aprobación formal de las vigencias futuras y si es posible tramitar los recursos para la vía Cuatro Vientos-Codazzi, en el Cesar, único proyecto del Plan de Vías para la Equidad que aún no comienza su ejecución.

Aprueban Confis

En julio del 2015, se dio la noticia que el Confis, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, destinó para el departamento del Cesar 141 mil millones de pesos para ejecutar la construcción y pavimentación de la vía Agustín Codazzi – Cuatro Vientos, que será ejecutada a través del Invías.

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, expresó en su momento su satisfacción por el visto bueno que el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, que le dio vía libre a $2,27 billones para la ejecución del plan de Obras Públicas a cargo del Instituto Nacional de Vías, Invías.

El tramo vial Codazzi-Cuatro Vientos es el único que queda en manos del Instituto Nacional de Vías, Invías, seccional Cesar.

Desde marzo del 2016, Invías obtuvo concepto favorable del DNP para comprometer vigencias futuras por valor de $79 mil 109 millones en el año 2017 y $40. 642 millones en 2018, pero los recursos aún no han sido autorizados.

¿Sabía usted que…

La vía Codazzi-Cuatro Vientos es el único proyecto del Plan de Vías para la Equidad que aún no comienza su ejecución?

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN