La veeduría ciudadana que vigila inversión de regalías en el Cesar

Las veedurías ciudadanas son un mecanismo que le permite a las personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Es así como en el Cesar han sido conformadas varias de estas organizaciones que se encargan de denunciar irregularidades en los proyectos que se ejecutan actualmente. Una de ellas es la Veeduría Ciudadana de Recursos de Regalías del Cesar y Valledupar, que se conformó en el 2014 a raíz de las múltiples quejas que se presentaban por las obras en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, ejecutado con recursos de regalías.

“Con base en eso decidimos conformar una veeduría que vigilara lo que son los recursos de regalías en el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar y desde entonces hemos venido haciéndole seguimiento a las diferentes obras como el estadio, la Universidad Nacional, la plazoleta de la Gobernación y el CDT pesquero y ganadero”, explicó Alcibiades Varela Suárez, miembro de la organización.

Así mismo aseguró que están pendiente de hacerle una visita al Hospital San Andrés de Chiriguaná y el estadio de Tamalameque, porque también han recibido quejas sobre la contratación y el avance de la obra.

Sin embargo, afirmó que su mayor vigilancia está en las obras del estadio, la plazoleta y la Universidad Nacional, en las cuales se han enfocado desde su creación y donde han encontrado varios inconvenientes tanto en la contratación como en la ejecución de las obras.

“Nosotros hemos hecho varias denuncias sobre estas tres obras en las que nos hemos enfocado, hemos hecho visita de campo, pedimos informe a la Gobernación y luego nos reunimos con un ingeniero civil de la Contraloría General de la República que nos orienta, hacemos una mesa de trabajo con los encargados de la obra y analizamos toda la información recopilada para hacer las observaciones a la administración departamental y si es necesario recurrimos a los entes de control, por lo que ya tenemos varias denuncias con las que hemos logrado que, por ejemplo, una adición que le hicieron al estadio para construir una tribuna que no hacía parte del proyecto, la Contraloría se lo pasará a la Fiscalía para que tome cartas en el asunto”, dijo Varela Suárez.

Se refirió además a la importancia de las veedurías en las administraciones, donde su papel principal es velar que a los recursos sean invertidos correctamente y no se desvíen, para evitar en gran medida la corrupción, un tema que preocupa a la ciudadanía. Esto quedó demostrado en una reciente encuesta de Gallup que revela que este es el principal problema que tiene Colombia en estos momentos. Según el informe el 30 % de los consultados consideran que este flagelo es el mayor inconveniente que tiene el país.

“Para nosotros la corrupción es un tema muy grave, lo que pasa en el Cesar, porque las autoridades que deben intervenir no lo hacen. Por ejemplo: cómo van a contratar las obras de la Universidad Nacional sin pensar en una vía de acceso que luego debe ser adicionada. Pensamos que las cosas se dan amañadamente, nunca lo hacen público, las licitaciones no se dan a conocer. Nosotros pensamos que si los entes apretaran un poquito más, las cosas serían mejor, porque a veces nos cansamos de denunciar y las cosas siguen igual y no pasa nada”, acotó el veedor.

De esta manera, la veeduría le pide a las administraciones que tengan más en cuenta a la ciudadanía y así se evitarían muchos problemas, “porque uno como gente común sabe las necesidades que tenemos, mientras que ellos no. Solo dicen van a hacer algo sin consultar con nadie, cuando somos nosotros los que sabemos dónde está el problema y cuál sería la solución”.

La Ley 850 de noviembre 18 del 2003 reglamentó las veedurías ciudadanas, dándole a las personas o instituciones amplias facultades para realizar labores de vigilancia, control y denuncias.

El papel principal de las veedurías es velar que los recursos públicos no se desvíen, para evitar en gran medida la corrupción, un tema que preocupa a la ciudadanía.

