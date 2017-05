La unión de Elder Dayán Díaz y Rolando Ochoa es oficial

Elder Dayán Díaz y Rolando Ochoa. Foto tomada de @elderdayan

Después de múltiples especulaciones acerca de la unión musical entre Rolando Ochoa y Elder Dayán Díaz, tras el fallecimiento de ‘El Gran’ Martín Elías, los artistas han compartido algunas fotografías y vídeos en los que han dejado claro a la opinión pública y a sus seguidores que se ha empezado a escribir una nueva historia en el libro de la música vallenata de la nueva ola.

En diálogo con EL PILÓN, Rolando Ochoa indicó que viene una nueva temporada en la que tiene compromisos que cumplir con la Sony, relacionados con la nueva producción discográfica del fallecido Martín Elías.

¿Qué planes hay a corto plazo para la nueva unión de Elder y Rolando?

Bueno, se viene una temporada donde yo tengo que cumplir con la Sony, de pronto de hacerles unos lanzamientos del CD nuevo de Martín, tampoco vamos a dejar el CD de Martín abandonado, una producción que hicimos con tanto cariño, con él ahí, con todos los esfuerzos que hicimos para que todo quedara súper bien.

Según la información que usted ha suministrado a través de sus redes sociales ya el CD está en manos de la Sony…

SI, ya eso está en manos de ellos solamente, ya yo cumplí con entregar el disco en la fecha que ellos me pidieron, pues me han llamado para algunas correcciones que hubo que hacer de sonido, pero ya ellos tienen todo allá en sus manos, ya es en el tiempo que ellos quieran, que ellos decidan que es lo mejor, ellos lo sacarán.

¿Cuándo iniciaría la etapa de grabación con Elder Dayan?

Nosotros ahorita en dos o tres meses estamos grabando. Yo solamente voy a durar en estos dos o tres meses tratando de tocar los compromisos, porque hay bastante compromiso, hay bastantes durante junio, julio ya han pedido fechas para diciembre, entonces ahí se está haciendo un balance para nosotros empezar la respectiva grabación sin dejar de llevarles la música de Martín, no queremos que esa música se olvide.

Usted proviene de una dinastía musical grande ¿Qué razones lo llevaron a escoger a Elder Dayán?

El gran talento que tiene, el estilo propio para hacer música, creo que fue lo más importante.

Antes de decidir su unión con Elder Dayán, ¿se le presentó a Rolando Ochoa otra opción musical?

Yo fácilmente hubiera esperado unión y hubiera podido en uno o dos meses encajonar en cualquier grupo, en otro grupo ya reconocido, pero en realidad no quise, me dio mucho dolor dejar a los muchachos, más que ellos tenían mucha confianza en lo que yo iba a hacer, en los del conjunto como tal, sé que son muy buenos y que iba a encontrar grupo, pero me ponía a pensar en los auxiliares, en los presentadores.

De la agrupación que conformaba con Martín Elías ¿Quiénes siguen con usted?

Siguen los mismos muchachos por voluntad propia, quisieron seguir lo que yo iba a hacer, algunos si tomaron de pronto decisiones porque ya tenían unos proyectos definidos, como es el caso de Erick (corista), ya él quería armar su banda, el caso de ‘Juanma’, que también creo que va con un grupo de champeta a tocar batería y Juank Vega.

También manifestó el inmenso dolor que atraviesa por la pérdida de su compañero de siempre, ‘El Gran’ Martín Elías, con la voz entre cortada Rolando indicó que “es algo muy fuerte, es algo fuertísimo, a mí de pronto lo que me impulsa a seguir adelante es primero que todo Dios, segundo de ver a mis hijos, de ver a mi familia, a los muchachos del grupo. Mal o bien ellos viven de esto.

María Alejandra Calderón

Redacción/EL PILÓN.