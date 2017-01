“La única fortaleza de mí rival es que está en casa”: Epifanio Mendoza

El próximo 8 de febrero Epifanio Mendoza viajará al lugar del combate.

Consciente que está en desventaja por pelear en la casa de su rival, el boxeador vallenato Epifanio Mendoza aseguró estar listo para su combate del próximo 11 de febrero en Westfalia, región histórica de Alemania, ante el local Werner Kreiskott.

“La única fortaleza que veo en Kreiskott es que está en su casa y no puedo cometer errores porque me van a parar la pelea. Sinceramente, y sin menospreciarlo, no veo que tenga la categoría de otros heavyweights con los que he peleado como Luis Ortiz y Amir Mansour. Aunque no estoy diciendo que no me pueda ganar”, aseguró a Boxeo de Colombia el crédito de Aguas Blancas, corregimiento ubicado a 25 minutos de Valledupar.

En caso de ganar, el veterano púgil no sólo cortaría su mala racha en el plano internacional, sino que también se colgaría el cinturón internacional de la Federación Mundial de Boxeo y el título versión alemana de la Unión Mundial de Boxeo.

“Todo deportista aspira a obtener los títulos que hayan en medio y darle a Colombia dos títulos internacionales, a comienzos de año sería maravilloso y también para dejar mi nombre en la historia y seguir mostrando a mis hijos la actitud que tengo de, a los 41 años, seguir acumulando fajas y que se sientan orgullosos de mí”, dijo Epifanio Mendoza (43-24-1, 37 KOs).

Para esta lucha Mendoza completa “dos meses largos” de campamento, incluyendo la victoria del 30 de diciembre en Soledad (Atlántico). Aunque el tiempo no se detienes, el curtido boxeador aseguró que su meta es ganar la pelea para tomar un envión anímico y continuar con su carrera.

“(Risas) yo también me pregunto hasta cuando voy a estar. Soy un boxeador que no ha sido maltratado, tampoco tomo licor, tengo los pies puestos en la tierra y voy hasta que Dios lo permita. Todos los años digo que no voy más, pero me llaman y el dinero nunca está de más”, manifestó Mendoza, quien viajará el próximo 8 de febrero a Alemania y predice que para la fecha su peso oscilará alrededor de las 240 libras.

El último triunfo de Epifanio Mendoza en tierras internacionales fue en marzo de 2014, cuando venció en Bosnia y Herzegovina a Todor Ilic.

Por Nibaldo Bustamante