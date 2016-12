La ‘Seductora’ que alejó a Silvio Brito de Jorge Oñate

Jorge Oñate le ganó el pulso a Silvio Brito y se quedó con la canción ‘Seductora’.

Una historia que incluye a políticos, folcloristas y donde sus personajes principales son Silvio Brito y Jorge Oñate, dos piezas indispensables en la columna vertebral de la música vallenata.

El político apareció cuando Silvio se unió en mayo de 2014 al rey vallenato Orangel ‘Pangue’ Maestre; el exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, los motivó y anunció el respaldo para la grabación de un compacto discográfico, algo que nunca se cristalizó. Pero en medio del proyecto fonográfico apareció la canción ‘Seductora’, paseo romántico inédito del compositor Efrén Calderón Cujia, quien tiene una condena pendiente por pagar de 16 años de cárcel- emitida por el Tribunal Superior de Cartagena, tras ser hallado responsable de la muerte de su esposa Margarita Ayola, hechos ocurridos en diciembre del 2001 en su apartamento del barrio Manga, en la capital del Bolívar. Calderón Cujía es autor de otras obras como ‘Gaviota herida’, ‘Era como yo’ y ‘Sueño y vivencia’, grabadas en la voz de Diomedes Díaz, entre otras.

En noviembre de ese mismo año, Silvio Brito y ‘Pangue’ Maestre presentaron como anticipo ‘Que siga la fiesta’ y no ‘Seductora’, pero no pasó a mayores esa canción del mismo acordeonero y entonces comenzaron los problemas al interior de la agrupación que desencadenaron en la separación en julio pasado.

Una vez se acabó el matrimonio musical, Silvio anunció como nuevo compañero a otro con quien ha hecho historia y se trataba de Osmel Meriño. También dijo que ingresaba a los estudios a trabajar en la grabación de ‘Seductora’, un tema que él tenía en su poder hace dos años y no había tomado la opción de grabarla.

Los artistas trabajaron en los estudios Gabaónv Records de Valledupar y alcanzaron a hacer el doblaje de instrumentos y lo único que faltó fue el aporte en el canto de Silvio Brito. Hicieron parte del proyecto músicos como Javier Luis Lasso (guacharaca), Daniel Castilla (caja), José Cervantes (conga y tumbadora), José Darío Oñate (timbales), Carlos Vásquez (guitarra), Gustavo Barrios (bajo) y Jairo Sepulveda (teclados y grabación). Los coros y voces se realizarían después de que Brito cantara.

Ahí comenzó la otra parte de este relato. El locutor y folclorista Álvaro Álvarez escuchó la interpretación de la canción de su paisano Efrén Calderón y de manera silenciosa la buscó y se la hizo llegar a Jorge Oñate.

“Una vez Silvio y ‘Pangue’ llegaron a Olímpica Stereo, interpretaron ese tema (Seductora), pero ellos a los tres o cuatro meses se separaron y a mí me quedó sonando la canción. Cuando comenzó Jorge Oñate a recoger canciones yo me contacté con Roberto Calderón y Hunaldo Efrén, hijo de Efrén Calderón, entonces me dijeron que no me podían entregar la canción porque Silvio había pisado el negocio con ellos”, relató Álvaro Álvarez.

Pero al final hubo acuerdo entre Álvaro Álvarez y Efrén Calderón, mientras Silvio no sabía nada y grababa la canción, para llevársela a Oñate y el arreglo era entregarle una remuneración para devolverle el dinero a Silvio Brito y además recibir dividendos personales.

“Yo nada más le mandé a Jorge la versión cantada por Efrén. Con el tiempo me llamaron el día de las pistas que hizo ‘Kike’ Araújo e inclusive le cambiaron unos términos en la segunda estrofa, pero con el consentimiento del hijo de Efrén. Yo lo único que hice fue el mandado bien hecho”, agregó el locutor y folclorista, que también aportó al trabajo de Oñate la canción ‘Patrimonio cultural’ y ‘Dueño de tu vida’ de Robert Oñate.

Cuando ya Silvio estaba listo para sacar ‘Seductora’ al público, Hunaldo Efrén lo llamó y le dijo que no podía grabarla ya que estaba en manos del cantante nacido en el municipio de La Paz, Cesar, gesto que molestó al intérprete de ‘Ausencia sentimental’ quien terminó grabando ‘Amor con clase’ de Reynaldo ‘Chuto’ Díaz.

En la actualidad Brito crítica la actitud de su colega Jorge Oñate, sostiene que ese tipo de melodías no son actas para su condición vocal y que fue un acto de mala fe haberle quitado la canción que a la postre es uno de los éxitos de ‘Patrimonio Cultural’, el disco grabado por ‘El Jilguero de América’ con el acordeón de Álvaro López y que salió al mercado el pasado 14 de diciembre.

Letra

Seductora de tus ojos lindos de dulce voz

de una palabra de un sentimiento de un corazón

era evidente que eras muy linda y sentí temor

por adorarla le di mi vida, la triste vida de un soñador.

Como duele y cuanto duele haberte amado así

de tristeza agonizó mi pobre corazón

por amarte y por quererte me olvidé vivir

que los sueños fueron sueños porque sueños son.

Aunque lejos nos puso el amor soy tu hombre

aunque solo nos une un adiós es mi hembra.

Yo no sé qué es lo que has hecho pero has herido

en lo profundo de mi alma me has lastimado

no es que quiera odiarte es que estoy dolido porque estoy atado de pies y manos.

Abro comillas para decirte que te amé que por ti tanto que luché esa es la verdad

cierro comillas al decir no volveré que más nunca te tendré es la realidad.

Cayó el imperio más grande que fue el romano

con tanta historia cayó el muro de Berlín

porque no puedo caer si soy humano en las manos de una reina de marfil.

Coro

Seductora de ojos lindos

seductora de mis desvelos

Seductora de mí camino

te perdiste de mi sendero.

‘Seductora’ es un paseo vallenato autoría de Efrén Calderón Cujia, compositor nacido en San Juan del Cesar, La Guajira.

