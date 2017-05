La represa del Ranchería es completamente segura

Foto: cortesía.

El funcionario Luis Enrique García Castilla, coordinador del proyecto y funcionario de la Agencia de Desarrollo Rural, dio un parte de tranquilidad y desmintió todos los rumores y comentarios que se han generado sobre un posible desbordamiento o ruptura de la represa. “La represa está construida con tecnología de punta y con los estándares de calidad que garantizan su operación óptima por lo menos para 100 años”, expresó.

García Castilla dijo que si bien es cierto que la temporada de lluvia ha sido fuerte y el río ha traído tres avalanchas en la ultima semana, y los obliga a verter más agua al caudal, esto no representa peligro para las poblaciones ubicadas en su ribera, especialmente en las inmediaciones del municipio de Fonseca.

“El proyecto no puede garantizar que de Barrancas hasta Riohacha no se vayan a presentar inundaciones porque el Ranchería tiene otros afluentes en esa zona”, afirmó el funcionario.

UN LLAMADO A LOS PESCADORES ARTESANALES

En su intervención ante los medios de comunicación invitados a conocer el sistema de operación, Garcia Castilla recomendó a los pescadores artesanales que ingresan a pescar sin autorización, tener mucho cuidado porque debajo del agua existen sistemas de succión que los podrian sorprender.

Por Jesús Niño /EL PILÓN