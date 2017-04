La reina de El Paso busca corona en Valledupar

Loraine Lara Mercado, reina juvenil en el Festival Mi Pedazo de Acordeón en El Paso, Cesar. Foto Joaquín Ramírez

Loraine Lara Mercado es una de las cinco mujeres que participa en la categoría Acordeón Juvenil del 50 Festival de la Leyenda Vallenata, quien llegó a Valledupar ostentando las coronas de los festivales ‘Mi Pedazo de Acordeón’ de El Paso, Cesar, y de ‘Acordeones’ en Mahates, Bolívar.

Lara Mercado, oriunda de Sabanalarga, Atlántico, aspira ser la reina juvenil de este 2017, título que estuvo a punto de conseguir el año pasado al llegar a la final de esta categoría del Festival Vallenato.

“En esta semana antes de llegar al Festival de El Paso, estuve en el festival de Mahates, Bolívar, me presenté en acordeonero aficionado y también ocupe el primer lugar, luego vine al festival de El Paso y me fue muy bien. Ahora esperamos que este año en el Festival de La Leyenda Vallenata me vaya mucho mejor de lo que me fue el año pasado, que también estuve en los finalistas”, manifestó la destacada acordeonera.

En la primera ronda del concurso juvenil, la chica de 16 años se presentó con el merengue ‘El Gallo Jabao’ del maestro Luis Enrique Martínez y el paseo ‘Pa’ ve quién es quién’ de su propia autoría. En la caja la acompañó Amauri Vidual de Sincelejo, Sucre, y en la guacharaca Cleidis Paola, oriunda de Valledupar.

Por las venas de Loraine Lara corre el ritmo vallenato, es descendiente de una generación de músicos y compositores, que la indujeron a coger un acordeón a la edad de 12 años.

“Exactamente desde hace cuatro años estoy tocando acordeón. Sucede que mi papá es acordeonero, mi hermana es compositora, tengo un tío que también es compositor. Entonces, tengo la sangre empapadita de vallenato por parte del Lara y del Mercado, en mi familia todos son músicos”, contó.

La joven además recordó que cuando sus padres no querían que tocara acordeón y ahora son ellos los que la llevan a todos los festivales vallenatos en esta región.

Mohamed Osman Díaz

Mohamed.osman@elpilon.com.co