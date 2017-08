“La región Caribe tiene serios problemas de liderazgo”: Adolfo Meisel Roca

El economista Adolfo Meisel Roca dialogó con EL PILÓN. Joaquín Ramírez/

Una eminencia costeña en la economía estuvo de visita en Valledupar para participar en la socialización de Casa Grande Caribe. Se trata de Adolfo Meisel Roca, quien dialogó con EL PILÓN sobre temas económicos de trascendencia regional y nacional.

Usted realizó una investigación de liderazgo Caribe, cuéntenos un poco sobre ella.

Hay una crisis de liderazgo en la región Caribe, que se ha asentado en los últimos días, que seguramente será un proceso prolongado. Como toda crisis la debemos ver como una oportunidad para la renovación del liderazgo.

Pese a que la Costa tiene un peso electoral significativo, puesto que influyen en las elecciones nacionales para ganar o perder, no estamos manejando el Estado nacional. Hace más de 100 años que no tenemos un presidente costeño después que lo fuera Rafael Núñez en 1894; hace más de un siglo que no tenemos a cargo un ministerio clave como el de Hacienda (el samario Tomás Suri Salcedo fue el último ministro de Hacienda costeño). Y ni hablar de otras entidades económicas o técnicas; en equipos económicos hay escasez de integrantes costeños.

Entonces debemos analizar por qué no convertimos nuestro potencial electoral en resultados de materia de influencia.

¿Cree que los estereotipos sobre los costeños han ayudado a esa marginalización?

Los habitantes del país tienen una percepción de los costeños somos perezosos, fiesteros y hasta corruptos. Esos estereotipos son una base para la discriminación. Voy a poner un ejemplo; cuando se destapan casos de corrupción como el de Odebrecht, a los involucrados de la cCsta se les dice que son costeños, pero a los demás no les dicen que son paisas o cachacos.

¿Qué significa el desarrollo regional?

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y ésta tiene muchas dimensiones: de las personas, entre las regiones, géneros y grupos étnicos. Por ejemplo, si una persona nació en el Chocó y es mujer, madre soltera o LGTBI tendrá pocas probabilidades de surgir. Una de las falencias que hay que corregir es el desarrollo regional.

¿Quiénes son los responsables del desarrollo regional?

El Estado, el sector privado y las acciones de cada ciudadano afectan los niveles de desarrollo regional y lo más importante para lograrlo es el capital humano, en su dimensión amplia: salud, educación formal y nutrición.

¿La región Caribe cuenta con suficiente capital humano para este desarrollo?

Tenemos el potencial humano, pero no el capital humano. Si se analiza los resultados de las pruebas de calidad de educación siempre son más bajos en la región Caribe. Si educamos a la gente habrá una gran creatividad y talento, pero falta más inversión.

¿Por qué es tan difícil que la región Caribe tenga indicadores económicos similares a los del interior del país?

Los indicadores de crecimiento son más bajos porque hemos tenido menos inversión. Tenemos más de 700 mil analfabetas; en una economía moderna el analfabeta difícilmente puede integrarse.

¿O sea que las obras de cemento que han hecho los gobernantes no propician el camino ideal?

Aunque se necesita la infraestructura, hay un déficit en la educación, el cual debemos corregir.

¿Usted cree que hemos sido malos administradores de las regalías?

El balance de las regalías no es el mejor, hemos podido administrar de mejor manera. Hay fallas de los gobiernos locales, sobre todo a nivel de municipio, lo cual tiene que ver con la calidad de liderazgo. Necesitamos escoger buenos gobernantes, por ello lo mínimo que se debe hacer en una democracia es votar y hacerlo de manera informada y a conciencia.

A lo largo del tiempo se ha visto que destinan recursos de regalías para ciertas obras, pero olvidan su mantenimiento. Realizan la biblioteca, pero no compran libros; se dañan las baterías de los daños y no hay nadie quien lo arregle.

¿Cómo percibe la crisis económica de Colombia?

Es una crisis producto de la caída de los precios del petróleo, pero creería que la hemos sorteado bien. En medio de las turbulencias nacionales hemos hecho ajustes de manera ordenada. Este año creería que terminaremos el año con un crecimiento del 1.8 del Producto Interno Bruto, que es un resultado en medio de las dificultades regionales.

¿Qué piensa de la propuesta de los comerciantes de suspender el IVA del 19% para finales del año?

El Ministro de Hacienda ya lo dijo; esto afectaría la estabilidad fiscal del fiscal. No me parece una propuesta sana para el país.

¿Cómo percibe la propuesta de Eduardo Verano de la regionalización?

En la constitución de 1991 el tema de la regionalización quedó muy débil porque no se asignó recursos para este fin, por lo que creería que esto nunca saldría adelante.

Su perfil

El barranquillero Meisel Roca es Economista de la Universidad de los Andes con Máster y Doctorado en Economía de la University of Illinois, Urbana Illinois; tiene estudios avanzados en Economía Internacional del Instituto de Economía Mundial, Kiel, en Alemania. Es máster en Sociología por la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, y candidato a doctorado de esa misma universidad.

Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República en Cartagena, de donde es su actual gerente, y tuvo varios cargos en el área técnica del Banco. Fue director general del Icetex en Bogotá y Subdirector regional en Cartagena, Secretario de Promoción y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Tiene una amplia experiencia como docente en historia económica y ha sido un consagrado investigador económico y escritor de un sinnúmero de libros y publicaciones del tema económico.

Para Adolfo Meisel Roca, la región Caribe debería tener más poder nacional teniendo en cuenta que pese a su contribución electoral tiene dificultades para influir en los destinos de la nación.

“Para superar la crisis de liderazgo que vive la región Caribe se debe crear institucionalidad; no hay un solo espacio donde se discuta la agenda regional como tienen los antioqueños con Proantioquia. Y se debe definir una agenda para el beneficio de la mayoría de los costeños, que marque el rumbo que se debe toma, es allí que nace Casa Grande Caribe”.

Este personaje, que tiene más de 30 años de laborar en el Banco de la República, fue ponente en la socialización de la Casa Grande Caribe en Valledupar. Joaquín Ramírez/EL PILÓN