La reacción de Electricaribe

La empresa Electricaribe busca afanosamente recuperar un buen porcentaje de la cartera vencida por los no pagos de sus usuarios normalizados y no normalizados. La última estrategia, en la cual ojalá le vaya bien, es la suspensión concertada con las comunidades que viven en zonas subnormales (invasiones), donde funciona Energía Social (una empresa comercializadora de energía en el Sistema Interconectado Nacional, exclusiva para clientes no regulados).

En los siete departamentos costeños existen 1.592 barrios subnormales, que representan 339.316 familias que deben 639.693 millones de pesos. De ese número y ese monto en el departamento del Cesar hay 174 zonas subnormales, con 45.859 familias, que adeudan 86.550 millones de pesos. En Valledupar son 26 barrios, 123 mil familias, con una cartera vencida de 19 mil millones.

Esta estrategia corresponde a racionamientos en los segmentos subnormales. Las familias estarán sin energía de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Son siete horas sin luz, que le ahorrarán kilovatios a la empresa y harán, eso espera la empresa, que la comunidad tome conciencia del pago que deben hacerle.

¿Pero por qué hasta ahora sale Electricaribe a cobrar una cartera vencida desde hace cinco años? Es la pregunta que surge ante tan abultada deuda. ¿Por qué dejaron que creciera la deuda y solo hasta ahora salen a proponer planes de choque? Seguramente la situación actual de la empresa, intervenida, en proceso de liquidación por orden del Gobierno Nacional, ante su ineficiente servicio, hizo que reaccionaran así.

En términos generales Electricaribe tiene varios pendientes con sus usuarios, que hacen parte del rezago en el que cayó la empresa por la laxitud de las autoridades colombianas, a pesar de las reiteradas quejas de los usuarios, de los líderes políticos y comunitarios por su deficiente servicio, que presta a través de redes obsoletas. Ni siquiera el Plan 5Caribe con recursos del gobierno nacional pudo darle el empujón que tanto necesitaba.

Lo mejor que puede pasar es que las cosas mejoren para el usuario, indistintamente de la empresa que preste el servicio. No estamos a favor ni en contra de Electricaribe, solo del lado de la buena prestación del servicio, con el precio justo y le auguramos éxito en la estrategia de recaudo de cartera vencida con los barrios subnormales, que en el caso de Valledupar solo afecta a la invasión Emmanuel, al sur de la ciudad.

Lo que si no se puede negar es que sigue Electricaribe repuntando entre las empresas de servicios públicos con más quejas reportadas. Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicas indica que a nivel nacional, las empresas que más recibieron quejas en los tres primeros meses del año 2017 por parte de los usuarios fueron Electricaribe (16.718), Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (7.924), Empresa de Aseo de Bucaramanga (6.348), Empresas Públicas de Medellín (1.425) y Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (1.424).