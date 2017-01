Por: Gustavo Rodríguez Gómez





“La prepotencia no es grandeza, es hinchazón y lo que está hinchado parece grande, pero no lo es. Sólo es enfermedad”. San Agustín de Hipona

De su padre, Germán Vargas Espinosa, nunca supe nada. Sólo muchos años después de muerto ese señor, me enteré de que había sido notario en Bogotá.

De su madre, hija mimada del expresidente Lleras Restrepo, sí tenía referencias, y no muy halagüeñas: la más diciente, la que la pintaba de cuerpo entero, era una anécdota que me refirió un sargento segundo de Infantería de Marina, quien al narrarme el hecho, era mi asistente en la División de Finanzas del Ministerio de Defensa, de la cual yo era el Analista de Sistemas. A la sazón corría el año 1976.

Me contaba el sargento, con motivo de una visita que la señora Clemencia Lleras de la Fuente hiciera al ministerio, y durante la cual sólo se dignó mirar al coronel de la Fuerza Aérea, director de la División y, también al único a quien le dirigió la palabra, que a dicha señora la conoció hacia el año 1967, cuando él apenas era un soldado.

Un día cualquiera, que le tocó prestar guardia en el edificio de la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Armadas, llegó la encopetada señora en un lujoso vehículo y, al no apresurarse el soldado a abrirle la puerta del automóvil, ella lo llamó, lo hizo cuadrarse como si estuviera ante un general, y le espetó la consabida pregunta:

-¿Usted sabe quién soy yo?

-No, señora.

-Yo soy la hija del presidente de Colombia, doctor Carlos Lleras. Y, usted, ¿quién es?, ¿cómo se llama?

-Soldado de Infantería, Jimmy Illera, para servir a usted.

La engreída señora oyó mal el apellido del amilanado soldado y, en tono furioso, le recriminó el hecho:

-¿Cómo es posible que un infeliz soldado, tenga mi apellido, que es también el del Señor Presidente de la República?

-Perdone, señora, pero oyó mal. Mi apellido es Illera, con i inicial y sin s final.

-¡Ah!, ya lo decía yo. Es imposible que esa horrible coincidencia pudiera darse. ¡Puede retirarse, soldado!

El soldado Illera se retiró (fueron sus propias palabras) sintiéndose “peor que una basura”.

-Hoy, al verla, el rencor ha renacido en mi pecho, se lo puedo jurar, remató Illera.

-Cálmese, sargento. Quien quedó mal fue ella. Más aún, en ese episodio mostró la pésima calidad de su pobre y arrogante alma.

Fueron mis palabras, ese día de 1976, cuando el sargento Illera me refirió el malhadado suceso.

Hoy, cuarenta años después, cuando su impertinente y prepotente hijo coge a golpes a un intendente de la Policía, que no es su lacayo, sino su escolta, su protector, el individuo que, llegado el caso, daría la vida por salvarlo, no me sorprende lo más mínimo la actitud del “honorable” vicepresidente actual de Colombia, Germán Vargas Lleras. Como tampoco me asombran sus demagógicas palabras, cuando simula disculparse de su desmedida reacción ante el intendente Ahumada, usando para ello una artificiosa escena montada a propósito.

Y digo que su hipócrita excusa es demagógica, porque al aclarar que lo hizo por defender a una electora, está mandando una señal inequívoca de su talante electorero. En verdad, esa reacción no es más que el resultado genético propio de su especie: la mal llamada “gente de bien”, que cree que el dinero todo lo lava y todo lo permite. ¡Pobre imbécil!

P. S. ¡Farsantes!, llamó Cristo a los fariseos, para demostrarles que veían la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Qué diría Él, al ver el hipócrita desgarramiento de vestiduras en algunos por el baile entre guerrilleras y funcionarios de la ONU? Los llamaría “¡sepulcros blanqueados, llenos de gusanos!” Estos cínicos, son los que callaron cuando tres jefes paramilitares llegaron al congreso, dijeron su discurso y fueron vitoreados.