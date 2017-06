La población LGTBI reclama espacios en el Cesar

Ayer se conmemoró el Día Mundial de la población LGTBI. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

Aunque nació varón, Kelsi Maireth Polo desde que tiene uso de razón se identifica como una mujer y siente atracción por los hombres. Desde los 11 años jugaba con muñecas, le gustaba el maquillaje, el cabello largo, soñaba con ser reina y asumía posturas propias de niñas. Hoy a la edad de 32 años exhibe con orgullo su tendencia: se viste las 24 horas como mujer y es la presidenta de la Asociación de los Trans en Valledupar.

Ella al igual que los integrantes de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) de Valledupar lucha por la igualdad, respeto y aceptación en la sociedad de su comunidad.

“Muchas veces nos ven como un cero a la izquierda y no es así, somos personas que valemos mucho, que tenemos el mismo potencial que aquellos que se aceptaron como hombres o mujeres”, relató Kelsi y aseguró que en la región Caribe se ha encontrado con personas que la rechazan o la miran mal, actitud que no la menoscaba, puesto que vive bajo la máxima de que ‘”nadie es ‘monedita de oro’ para caerle bien a todos”. Es consciente que esto hace parte de una lucha de tiempo, donde poco a poco se ganan los espacios.

“Existen oportunidades que nos catalogan como enfermas mentales o ninfómanas; eso nos ofende, nosotras no somos ni lo uno ni lo otro. Hay quienes creen que el mayor índice de transmisión sexual lo ‘abanderan’ los homosexuales, eso lo recibimos como una discriminación, pues es falso”, manifestó, al precisar que después que la familia lo acepte tal y cual como es, lo demás es lo de menos.

Reconoce que fue un golpe duro para su grupo familiar aceptar su condición sexual. “Las mamás aspiran tener un hijo varón y de repente encontrarse con un trans es difícil, porque no saben cómo llamarlo si hijo o hija; hoy en día soy admirada por mi familia porque tuve la valentía de ‘salir del closet’ y mantenerme firme en mi posición”, enfatizó la trans, cuyo nombre de pila es José Jorge Polo, hombre que quedó en el pasado y en sus recuerdos infantiles, puesto que modificó su registro en la Notaría Primera y de éste solo quedan fotos que conserva como recuerdo del cambio que ha tenido su vida.

Para Kesly, uno de los principales problemas que existe en la población LGTBI es la aceptación de los heterosexuales y la vulnerabilidad de sus derechos. “Aunque hemos ganado más espacio en la sociedad, aún luchamos por la aceptación”, acotó.

Por su parte, Jhon Mizar Martínez, quien es el enlace LGTBI en la oficina de Política Social de la Gobernación del Cesar, una de las principales problemáticas de su comunidad es “la estigmatización, rechazo y discriminación por parte de otros grupos poblacionales hacia la propuesta libre, íntima y autónoma por derecho de las personas que quieren visibilizar su orientación sexual e identidad de género. Esta situación conlleva a segregar, a que se oculten en sí mismos y a que exista un rechazo al interior de sus familias. Además, por desconocimiento o ignorancia algunas personas ponen barreras en los trabajos”.

Entre tanto, Astrid Benítez, enlace LGTBI en la oficina de Política Social de la Alcaldía de Valledupar, dijo que se ven afectados por la discriminación de heterosexuales y son blancos de violencia física y verbal.

“Es muy difícil acceder a la esfera laboral, sobre todo en cargos públicos. Se nos discrimina en instituciones educativas, por lo que tendemos a ocultar nuestra inclinación sexual. La atención en la prestación del servicio de salud no es especial. Frecuentemente somos atemorizados por la fuerza pública, especialmente por los policías cuando perciben nuestra condición sexual”, indicó la funcionaria.

Sus propuestas

Esperanza Hernández, de la fundación Matices, exhortó a las autoridades municipales y departamentales a que ‘abracen la diferencia’. “Es hora de que trabajemos mancomunadamente con las organizaciones civiles para bajar esos indicadores de homofobia. Cuando el entorno social no está preparado para recibir a un joven con una inclinación sexual diferente puede llevarlo a no aceptarse, a no verse como un ciudadano productivo y a no comprenderse”, argumentó.

Para Hernández es clave que los representantes de la Gobernación del Cesar y de las 25 entidades territoriales del departamento sensibilicen en las escuelas de familia cómo identificar y manejar la diferencia sexualmente diversa y hacer de esa diferencia una persona que se sienta orgullosa de lo que es.

“Estamos urgidos de una política pública LGTBI, teniendo en cuenta que no todo es cemento y ladrillo y que el desarrollo de un sector se mide por su humanidad; se debe aprovechar los tres encuentros que tiene la Gobernación para crear las mesas LGTBI del norte, centro y sur; es hora de apostarle a impulsar y desempolvar la campaña ‘No Discrimines, que no tuvo visibilidad ni impacto; sería oportuno educación para esta comunidad como diplomados y especializaciones”, subrayó.

Acerca de la conmemoración

El 28 de junio de 1.970 se conmemoró por primera vez la ‘revuelta de Stonewall’, así se conoce al acto de violencia policial contra un grupo de personas LGBTI que se habían reunido en Stonewall Inn, un mítico bar de Nueva York, en Estados Unidos. Esta agresión, que ocurrió en 1969, marcó los inicios del activismo lésbico, gay, bisexual y transgénero. A partir de esta agresión, las personas LGBT comenzaron a movilizarse para exigir sus derechos como ciudadanos. Una serie de protestas dio inicio a la marcha del ‘Orgullo LGBT’.

Ciudades como San Francisco, Los Ángeles, París, Madrid, Berlín, y posteriormente Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo y Bogotá, fueron generando procesos en pro de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, y se empezó a realizar la marcha del Orgullo LGBT en gran parte del mundo.

Políticas públicas LGTBI

De acuerdo con el enlace LGTBI en la oficina de Política Social de la Gobernación del Cesar, Jhon Mizar Martínez, en estos momentos existe un programa que está inscrito en el Plan de Desarrollo denominado ‘Programa Comunidad Sexualmente Diversa’, que tiene dos metas gruesas: la divulgación de los derechos humanos a través de toda la línea de comunicación, educación e información que lleve a visibilizar los derechos humanos en la búsqueda del respeto; y hacer las gestiones para hacer que voluntariamente muchas personas de estos sectores sociales se apunten a la formación para el trabajo, bajo la articulación del SENA.

En este sentido, la jefa de la oficina de Política Social del Cesar, Ingris Mojica Martínez, afirmó que “por directriz de la primera gestora, Edna María Vigna, logramos conmemorar el Día Mundial LGTBI con unos acuerdos para iniciar unas mesas que nos permitan organizar la política pública para esa población”.

Según la funcionaria, las peticiones de la población LGTBI las han respondido acorde a lo establecido al Plan de Desarrollo del gobernador Francisco Ovalle. “El año pasado y este medio año han sido más que todo de una articulación; de mirar, de focalizar, de caracterizar, porque ha sido difícil para nosotros que en verdad salga la población LGTBI, se identifique y se reconozca. La intención es que con el apoyo de ellos se auto reconozcan y podamos impulsar una política pública a más de los que aparecen hoy en día registrado”.

Cabe resaltar que hoy en día aparecen 350 personas LGTBI focalizados en el Cesar, pero las autoridades saben que existen más que no han querido hacer pública su condición sexual.

Por su parte, el enlace LGTBI en la oficina de Política Social de la Alcaldía de Valledupar, Astrid Benítez, aseguró que la administración municipal propende por fortalecer perspectiva de derechos humanos, implementar y consolidar una cultura de respeto hacia la diversidad, y también fortalecer los mecanismos de protección para esta población. “Realizamos diferentes actividades pedagógicas para sensibilizar a la población vallenata”, puntualizó.

A su turno, la directora seccional Cesar de la Fiscalía, María Estela Aguilar, dijo que “los LGTBI es una población que debemos incluir, no porque sean vulnerables, sino porque la sociedad y ellos mismos se ponen en estado de vulnerabilidad. La Fiscalía ofrece sus programas de prevención del delito, como también les ofrece escucharlos, incluirlos y de que tengan acceso a la justicia”.

¿Sabía usted que…

Los Trans o Transgénero incluyen las Travestis (que utilizan en determinado momento la vestimenta socialmente asignada al género opuesto), las Transformistas (que se visten de mujer por arte), los Transexuales (que se visten las 24 horas de mujer) y los Intersexuales (o hermafrodita). En Valledupar se estima que existen cerca de 16 trans y en el Cesar hay alrededor de 348?

