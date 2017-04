La piqueria rindió tributo a Martín Elías

Creatividad y chispa demostraron los participantes de Piqueria, en la primera ronda del concurso. Leonardo Alvarado/EL PILÓN.

Los mejores repentistas que han participado en el Festival de La Leyenda Vallenata se dieron cita ayer en el Coliseo de Ferias ‘Pedro Castro Monsalvo’ de la capital del Cesar, con el fin de demostrarles al jurado calificador y al público que son los más opcionados para ganarse el título de rey de reyes en esta categoría.

Fredis Jesús De Ávila Obrian, Teobaldo Enrique Peñaloza Regalado, Martín Domingo Lozano Lozano, José Félix Ariza Vega, Julio Rafael Cárdenas Guerrero, Andrés Felipe Barros Méndez, Rubén Darío Ariza Díaz, José Dolores Bornacelli Polo, Alcides Antonio Manjarrés Solano, Edwin Oved Vásquez Lambraño, Andrés Emilio Beleño Paba, José Luis Villero Daza, Julio Alginio Salas y William Enrique Castrellón Felizzola, constituyen los participantes del concurso de la Piqueria. En la primera ronda del certamen resultó eliminado Luis Enrique Manjarrés por no presentarse a la tarima; su hermano Alcides Manjarrés aseguró que no pudo llegar a Valledupar porque no contó con los recursos necesarios para viajar.

Los verseadores hicieron su primera aparición a través de siete grupos de parejas con cuatro versos libres y versos en pie forzao, donde lo prevalente fue el homenaje que hicieron al desaparecido cantautor Martín Elías Díaz Acosta, demostrando su ingenio y creatividad que generó aplausos y ovaciones en los asistentes.

De acuerdo con el coordinador del concurso, Atenogenes Ustariz Beleño, para ayer y hoy no están contempladas eliminatorias, sino que se presentarán con diferentes estilos o formas de versear. El sábado 29 se escogerán seis finalistas que pasarán en la noche al Parque de La Leyenda Vallenata.

“Este año cambió el concurso. Normalmente se inscriben alrededor de 70 concursantes, por lo que nos permite hacer desde el primer día eliminatoria, lo cual está contemplada en el Manual de Concurso de la Fundación. El primer día por lo general pasan 25 finalistas, luego quedan 15 y a la final seis, dependiendo del número de parejas que se presentan”, acotó.

Para darle más dinamismo y quitarle la monotonía del concurso las directivas de la Fundación consideraron imponer la melodía a través de balotas. Al respecto, Ustariz Beleño dijo que “esta medida se hizo para que una pareja no repitiera la misma melodía con la que la anterior concursó”.

El concurso aunque estaba previsto iniciar a las 9:00 a.m. se retrasó hora y media, pero como eran pocos concursantes se dio de manera rápida. Los asistentes eran familiares, amigos y conocidos de los participantes, sumado a la fanaticada de los concursantes de Canción Inédita, que tenían el mismo escenario al culminar la Piqueria.

Los encargados de decidir quiénes pasaran a la final son: Leonardo Daza, Sandra Arregocés y Jesús Márquez.

¿Sabía usted que…

Por primera vez en el concurso de Piqueria Vallenata se disputará la corona de Rey de Reyes?

Modalidades

Estas fueron las modalidades con la que los verseadores participaron el día de ayer:

Tema libre: donde el que sale impone un tema; se refiere al otro con ofensa o con picardía al otro, y el otro contesta con algo referente a lo que dice el primer contrincante, llevando la secuencia.

Pie forzao: el jurado de la Piqueria impone una frase, que en este caso fue ‘Por siempre Martín Elías’, la cual el verseador debe incluirla como requisito en su verso de cuatro palabras.

Sus orígenes

De acuerdo con compositor y folclorista Santander Durán, la Piqueria se remonta a la picaresca española, donde los juglares llegaban con sus instrumentos y traían la tradición del contrapunteo, lo cual se percibe actualmente no solo en el vallenato sino en otros géneros musicales, donde hay enfrentamiento entre verseadores repentistas.

“Anteriormente la Piqueria era el enfrentamiento de dos o más acordeoneros, que se desafiaban a duelo verbal, con verso hiriente, burlón y sarcástico, echando mano a la improvisación para hacer brillar las virtudes personales y de paso, los defectos de los adversarios. En este duelo musical se llegaban a ofender las más delicadas intimidades de su oponente con tal de someterlo al ridículo público y conquistar el título de Mejor en la Piqueria”, se explica en el portal de la Fundación del principal certamen folclórico del Cesar.

Era tal la pasión por la Piqueria que los músicos se retaban “a distancia” en cantos que volaban de boca en boca donde se aclaraba hora, fecha y lugar de la contienda que muchas veces se perpetuaron en cantos inmortales, como es el caso de La gota fría, del maestro Emiliano Zuleta Baquero, quien le compuso a Morales un paseo de versos demoledores que puso fin al pleito y se convirtió en un clásico de la música de acordeón.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN