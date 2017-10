A la Penitenciaría de Cómbita, Boyacá, trasladan a ‘El Pollito’ Herrera

Juan David ‘El Pollito’ Herrera Pimentel

El acordeonero Juan David ‘El Pollito’ Herrera Pimentel fue trasladado en la madrugada de ayer a la penitenciaría de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, pese a que ya estaba notificada para hoy viernes la audiencia de solicitud de libertad condicional por parte de su abogado, Wilson Zubiría.

Según el jurista, su cliente ya cumplió las tres quintas parte de la condena impuesta por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, al precisar que ‘El Pollito’ ha purgado cinco años en la cárcel, de los 16 de la condena y dos más de redención, es decir por su trabajo social y buen comportamiento.

El profesional del derecho calificó el hecho como una violación flagrante al debido proceso y de los derechos humanos, tras declararse sorprendido por la decisión del Inpec de proceder al traslado de su cliente de la Judicial de Valledupar.

“Yo me enteré fue en la mañana de hoy (ayer). Soy el primer sorprendido cuando voy a visitarlo a su celda y lo primero que dicen es que lo habían trasladado. Esto es un atropello al debido proceso y vulneración de sus derechos humanos fundamentales. No sé cuál sería el motivo, ni las razones de las directivas del Inpec para que tomaran esa decisión, ad portas de que mi defendido debía quedar en libertad, tal como lo señala la ley, tras una solicitud expresa que le hice a la Juez”, explicó Zubiría.

Además dijo que hoy asistirá a la sala donde estaba programada la audiencia pública, prevista para las 3:00 de la tarde, “o dialogar con la Juez que conoce del caso, para ver cuál es su posición y decisión frente a semejante atropello contra mi cliente, su traslado lo hicieron de una manera sorpresiva. No sé qué pasa en Valledupar, que los organismos de control como la Contraloría y la Personería, entre otros, no se pronuncian sobre el trabajo que pasan los internos en las cárceles de Valledupar y nadie dice nada. Sobre el traslado de Juan David, escuché que había un rumor. A Él se lo llevaron en un vehículo tipo furgón, los utilizados para el traslado de los presos. Aún no he podido comunicarme con él, porque va en viaje, pero lo haré buscando los medios y buscaré los recursos legales que me toca como abogado, en este caso sería impetrar una acción de tutela, no hay más nada qué hacer”, aseguró el jurista.

Por Abdel Martínez Pérez /EL PILÓN