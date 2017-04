La pelea por el área de cesión de Las Marías

Rubiela Gutiérrez Aroca, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Las Marías, me contó que llevan muchos años peleando por su área de cesión debido a que apareció una persona que asegura que ese lote le pertenece.

Este problema inició cuando empezaron a lotificar. En la urbanización Las Marías surgieron dos proyectos, primero el de Conisan Limitada a cargo del constructor William Fuentes Lacouture y el segundo proyecto es el de Inversiones Dangond, llamado Santo Tomás, que es donde existe el problema jurídico por el área de cesión. “En este primer proyecto las áreas de cesión no fueron entregadas por parte de la constructora Conisan, y siempre que llegábamos al barrio cuando estaban construyendo, nos decían que en este lugar iba a quedar el parque”, me contó Doña Rubiela.

La presidenta me dijo que en ese momento le creyeron a la constructora que vendió las primeras 84 casas, zona que inicialmente se llamó María Raiza, pero cambió al nombre de Las Marías. “En el año 2006, la Oficina de Planeación a través de un oficio, nos hizo ver que efectivamente en Las Marías no había área de cesión, sino que en el segundo proyecto urbanístico que se llama Santo Tomás, si tenía un área de cesión de 2.776 metros cuadrado y ese es el litigio que tenemos con Inversiones Dangond, puesto que ellos aseguran que esta área de cesión les corresponde, pero no les corresponde puesto que hay una Resolución 090 del año 2000 y una protocolización de la escritura 991 del mismo año, en donde el área de cesión está totalmente definida para Las Marías”, me explicó Gutiérrez Aroca.

La presidenta de la JAC me confesó que toda la comunidad ha luchado por mantener su área a través de múltiples procesos jurídicos. “Nosotros hemos presentado en las diferentes administraciones municipales, desde Ciro Pupo a la actualidad, infinidades de procesos, hasta la Superintendencia de Registro e Instrumentos Públicos en Bogotá hemos llevado el caso, en la cual en primera instancia nos habían dado la razón, pero después el propietario de inversiones Dangond, ha hecho algunas acciones para quedarse con el lote”, manifestó.

El área de cesión que pelean los habitantes de Las Marías está dividida en dos, el segundo lote está sin construir y ya están realizando proyectos para enviarlos a la Secretaría de Obras Municipal para construir un salón o ludoteca para que niños, jóvenes y ancianos disfruten de actividades lúdicas. “En la calle 4C hemos hecho un derecho de petición a la administración municipal para que venga a recibir la otra parte porque estaríamos también en riesgo por la forma mañosa de los constructores, que después de que se le valorizan las construcciones relotean y esto no se puede hacer después que un lote tenga escrituras públicas es inválido, por eso en Valledupar se están perdiendo las aéreas de cesión”, confesó.

La comunidad de Las Marías me pidió que le haga un llamado a la administración municipal porque no quieren perder el parque que tanto han luchado y han hecho con mucho esfuerzo. “Este parque tiene muchos años y ha sido construido con los recursos de la comunidad como los andenes, la arborización a punta de recolección de casas y actividad. El municipio nos aportó unas buenas lámparas led y estamos felices y las bancas, las primeras obras han sido hechas por la comunidad, por eso exigimos respeto y que no nos roben lo que es nuestro”, me dijo Rubiela.