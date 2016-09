“La paz es buena hasta para quienes defienden el No”: Carlos Caicedo  

Cortesía/EL PILÓN En Valledupar el movimiento Fuerza Ciudadana hizo pedagogía al Sí a la Paz, para el próximo 2 de octubre en el plebiscito.

El visionario líder político de la región Caribe, Carlos Caicedo, invitó a todos los connacionales a no temerle al cambio y a una oportunidad de un mejor país, en especial a los que promueven el No a la paz desde el Congreso de la República.

“Algunos le dicen No a la paz por miedo a perder sus curules en Cámara y Senado, pero es falso que el Gobierno le haya entregado el país a la guerrilla. Lo que se logró fue un acuerdo en el que ambas partes participarían por el cambio. A los reintegrados a la vida civil por parte del grupo guerrillero sólo les corresponderían el 3% de algunas curules, pero su posible participación en el Congreso quedaría en manos de los colombianos a través del derecho al voto, más no por designación del gobierno, que representa sólo a una de las ramas del poder. Así que el destino de nuestro país está en poder de todos, no hay que dejarse llevar por el miedo”, puntualizó el líder del movimiento La fuerza se mueve hacia La Paz y de Fuerza Ciudadana, en su visita ayer a la Universidad del Área Andina, sede Valledupar.

De otra parte, Carlos Caicedo emitió un contundente llamado de atención a los promotores del No en el plebiscito, luego de la publicación de la valla alusiva a ‘Timochenko’, instalada en Santa Marta.

“Los colombianos no deben dejarse llevar por la mezquindad de los que promueven la guerra desde las oficinas, pero que no ceden a sus hijos para el conflicto y de forma egoísta ven morir a los hijos de los demás y así ven como se desangra el resto del país, sin hacer nada”, señaló el líder del movimiento ciudadano.

Aseguró que “la pedagogía del Sí a la paz que venimos adelantando desde La Guajira hace parte del compromiso que asumimos con la región Caribe de cambiar el rumbo del país por medio del Sí en el plebiscito. Así mismo, debemos cambiar el miedo por la esperanza, porque con el Sí, el Cesar también verá el progreso y la justicia social y la equidad”.

Cumpliendo con el cronograma, la caravana ‘La fuerza se mueve hacia la Paz’, llegó ayer a Valledupar, después de haber estado dos días en La Guajira.