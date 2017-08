La Paz y su alcaldesa están bonitas

Por: José M. Aponte Martínez





La Paz está bonita y su alcaldesa también, me refiero a la población de La Paz y su alcaldesa Andrea Ovalle que están bonitas y ella bella, buena, como dicen los pacíficos. Sí, La Paz está bonita, se necesitaba una mano femenina que la maquillara y puliera sus principales avenidas y sitios de recreación. La Pedro Olivella, La Central, la salida a San Diego y la Ciro Pupo embellecidas que parecen jardines, se acabó el negocio de las palmas y árboles caros, no hay venta de gasolina que las afeen, la horrible calle de Luquita Gnecco, que así deben de ponerle en honor al Gobernador que más ha hecho por esa población, pero que así le llaman porque allí vive el fabricante de los pastelitos y chicha de maíz más ricos del mundo, que tiene el apodo del exgobernador, está recién pavimentada (por fin), El Chorro de Pepe Castro es un espectáculo de recreación y esparcimiento a donde se puede llevar a los hijos y nietos a divertirse con la administración de Comfacesar, a quien le recuerdo la verificación de los pararrayos, Jubalito como siempre hecho un Embajador de los “fritos” que así llaman a los dedotes, paponas rellenas, empanadas, aborrajados y además arepas de queso y rellena de varias carnes, el inigualable peto de Julia, ‘Yuya’, que si vas después de 5 ya no hay y no hay forma de convencerla que cambie el perolito por uno más grande, “con eso tengo” dice, las mejores arepuelas y también pastelitos donde María, que tienen que ser por encargo, a la salida para Manaure está Rosita, la mujer de Andrés Sierra con sus empanadas y arepas horneadas en horno de barro y me cuenta Elvina Zuleta, que la tapa de las empanadas está en el bello Polideportivo José Atuesta y voy a ir con Mercy, María Luisa y mi hermano Augusto, experto en estos temas a verificarlo, un excelente almuerzo se consigue en el cómodo estadero Rancho Grande a la salida de Manaure y almojábanas, las mejores del mundo, en cualquier parte, al igual que los famosos desayunos de Julio, avena, arepuelas de huevo, arepuelas dulces y pastelitos en la Estación y en el Mercado, donde Abimael en Los Cauchos con una gama de platos de la región a precios muy accesibles y no podía faltar el pollo frito y la sopa de mondongo de Edulfo al igual que las inigualables paletas de todos los sabores de las Sehoanes. Pruébenlas para que se chupen los dedos.

También hay cosas nuevas como la famosa Universidad Nacional que será la redención cultural y laboral de La Paz, el estreno de la cadena comercial Mi Futuro que hay que agradecérselo a su propietario Campo Elías Reyes y la construcción de Villa Arianna, hermoso complejo residencial de 150 casas, con piscina, zonas de recreación y todas las comodidades que conllevan esta clase de proyectos, hecho con miras a alojar a los miles de estudiantes que vendrán a recibir educación a este pueblo, con precios de gallina flaca, muy baratas, pues su propietario ha pensado más en servirle a La Paz, que en ganar plata, como siempre ha sido el propósito de él, el doctor José Antonio Maya Martínez, más conocido como Toño Maya.

Pero La Paz también tiene sus necesidades, pero ya no puedo enumerarlas, porque el espacio se acabó, será en otra oportunidad.

Ya mis nietos se crecieron, Nando cumplió 14, ya es un hombre, ya maneja y no le gusta que le digan pelao y Sofi cumple hoy 17, ya es una señorita y no sé si le gusta que le digan pelaíta. Felicitaciones para ambos, de pronto me suena la flauta y Mercy y yo tengamos la dicha de ver bisnietos y como dice mi cuñada María Luisa, sí Dios quiere.

