La otra congestión en el tránsito de Valledupar

Cada hora al parqueadero municipal son ingresadas en grúas decenas de motocicletas inmovilizadas por diferentes infracciones.

Carlos Estrada es uno de los más de 100 conductores que durante la mañana de ayer llegaron a la Secretaría de Tránsito de Valledupar para reclamar su vehículo, inmovilizado en el marco de los operativos de movilidad que ha intensificado la administración municipal.

Ese joven asegura que su motocicleta fue inmovilizada hace un mes y desde entonces ha estado visitando las instalaciones del tránsito para solicitar agilidad en sus trámites, pues la situación afecta su bolsillo porque además de tener que pagar transporte para movilizarse diariamente, los días corren y la cuenta en el parqueadero municipal aumenta. Sin embargo, a pesar de hacer la larga fila la respuesta no fue favorable: deberá esperar 10 días más para asistir a una audiencia y así recibir la orden de salida.

“Inicialmente no me entregaban la moto porque no tenía los papeles al día, pero ya se solucionó esa situación y ahora me dicen que tengo que esperar hasta 10 días para que me hagan la audiencia. Eso nos perjudica y pedimos a las autoridades una solución porque no es justo que para entregar una orden de salida debamos esperar tanto tiempo cuando ya tenemos todo en regla”, expresó Estrada.

Así como Carlos Estrada, cientos de personas llegaron al tránsito para pedir celeridad en los procesos para sacar sus vehículos del parqueadero municipal, puesto que el valor diario que deben pagar $6.496 por cada día de inmovilización y $61.364 por el servicio de grúa.

Los usuarios que buscan resolver su situación denuncian que el tránsito municipal inmoviliza los vehículos y demoran en realizar los trámites para así ganar más plata por el parqueo.

Ante esto el secretario de Tránsito Municipal, Víctor Arismendi Arias, explicó que se trata de una situación coyuntural, debido a que encontraron un represamiento en el sistema de asignación de las audiencias para los contraventores. El funcionario, recientemente posesionado en el cargo, aseguró que fue necesario hacer unos cambios en cuanto a los procesos en el área de inspección y de personal administrativo, cambios que han generado el retraso.

Arismendi anunció que esta semana llegará un nuevo inspector a la sectorial porque había uno solo y pasaron a dos hace diez días y pronto serán tres, lo que va a permitir mayor agilidad en la atención.

“Aquí en Valledupar la gente está malacostumbrada a los procedimientos que se estaban llevando de mala forma. No se exigía el cumplimiento de tener Soat y revisión técnico mecánica como requisito para dar las ordenes de salida. La personas apenas se están acostumbrando a eso, se les exige la documentación y si no lo tienen tiene que traerlo previo al otorgamiento de la audiencia. Pero eso es algo coyuntural mientras los ciudadanos se dan a conocer que deben cumplir con todos los requisitos”, acotó Arismendi Arias.

En cuanto al tema de corrupción para sacar los vehículos de manera ilegal del parqueadero municipal, Arismendi dijo que es un proceso que se ha venido depurando entre la Secretaría de Tránsito y la Terminal de Transportes, esta última entidad es la que administra el parqueadero.

Agregó que se adquirió un software para control de inventario para todos los vehículos que ingresan al lugar y un sistema de monitoreo con cámaras de televisión, en el que queda grabado todo lo que sucede al interior de los patios.

En Valledupar, desde que se renovó en marzo el convenio entre la Secretaría de Tránsito y la Policía, hasta la fecha se han realizado 7.623 comparendos y 6.547 inmovilizaciones, de las cuales 5.753 corresponden a motocicletas.

Cada motocicleta debe pagar $61.364 por servicio de grúa y $6.496 por día de parqueo, es decir que si el vehículo permanece en el parqueadero 15 días, deberá cancelar $97.440.

Mayor control

La semana pasada llegaron a Valledupar 40 nuevos uniformados de la Policía, con herramientas adicionales enfocadas a la pedagogía, con los que aumentaron los controles en las vías de la ciudad con el fin de mejorar la movilidad.

Estos uniformados se suman a los a los 27 que ya estaban en la ciudad para ser 67, más los 26 reguladores ‘azules’.

Las autoridades aclararon que los controles que se están realizando los ordena la norma, por lo que los ciudadanos deben respetar las acciones.

El comandante de la Policía de Tránsito en Valledupar, mayor Diego Mora, dio a conocer que además de los operativos contra la ilegalidad las autoridades realizando campañas educativas con el fin de cambiar la mentalidad de los infractores.

Decretos vigentes

En la capital del Cesar, uno de los problemas que afecta a la ciudad es la movilidad, por lo que las administraciones de turno han implementado varios decretos que restringen a las motocicletas y así atacar el mototaxismo.

En la actualidad está vigente el decreto 000345 del 28 de junio de 2016, con el cual se extendió la orden de que en Valledupar se prohíbe la circulación de motocicletas con parrilleros hombres mayores de 14 años, de lunes a domingo las 24 horas del día.

De esta medida están exentos los integrantes de la fuerza pública, autoridades de tránsito, personal de seguridad de las entidades del Estado, personal de organismos de socorro, escoltas de funcionarios de orden nacional, departamental y municipal, instructores de escuelas de conducción, periodistas y reporteros gráficos, en ejercicio de sus funciones.

Así mismo el decreto 000039 del 27 de enero del 2016 que contempla que se permitirá la circulación de motocicletas si su conductor es el propietario de la moto, el cual debe estar registrado en la respectiva licencia de tránsito, y si se el conductor hace parte del núcleo familiar del propietario (hasta el segundo grado de consanguinidad), cuando se encuentre registrado ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar.

Otra de las normas restringe la circulación de motocicletas en días hábiles de la semana, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m. dentro de la zona céntrica en las vías: carrera 4 entre calle 17ª y calle 14, calle 14 entre carrera 4 y carrera 12, carrera 12 entre calle 14 y calle 18, calle 18 entre carrera 12 y carrera 8, carrera 8 entre calle 18 y carrera 7, calle 19 entre carreras 7 y 6, carrera 6 entre calles 19 y 17 y calle 17ª entre carreras 6 y 4.

Puntos de vista.

Andrés Felipe Cano Chávez.

“Tengo como un mes haciendo los trámites para sacar la moto, pero no he avanzado en nada porque no me aparece el comparendo por ningún lado. No me dicen nada sino que me tienen de un lado para otro entre las oficinas de tránsito y el parqueadero municipal”.

Tomás Miguel Cantillo.

“Hace más de diez día me quitaron la moto por mal parqueo, solo hasta ayer me dieron la cita para la audiencia que fue programada para el 22 de agosto, mientras tanto la moto sigue en el parqueadero y todos estos días tiene uno que pagarlos”.

En la Secretaría de Tránsito tienen un límite de 20 o 25 audiencias diarias, las cuales no son suficientes para el número de usuarios que llegan a las oficinas en búsqueda de una orden de salida.

Sabías que…

Algunas de las infracciones que dan inmovilización son:

* Conducir un vehículo sin licencia de conducción o vencida.

* Placas adulteradas o portarla con obstáculos y en condiciones que dificulten su plena identificación.

* Estacionar en sitios prohibidos.

* Transitar por sitios restringidos por la autoridad competente.

* No realizar la revisión técnica mecánica en el plazo legal establecido.

* Conducir sin portar el seguro ordenado por la ley.

* Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados.

* Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co