La música urbana del vallenato Dany Rian, ‘El Capitán’

Nació hace 31 años escuchando el acordeón de Emiliano Zuleta, la voz de Jorge Oñate, ‘Poncho’ Zuleta y Diomedes Díaz. Guiado por su madre, la cantante Sandra Arregoces y su padre, el compositor ‘Kuki’ Riaño; creció entre músicos por lo que era inevitable que su destino tomara un rumbo distinto al musical.

Colombia tiene talento fue la plataforma perfecta para que Daniel Riaño pudiera despegar y darse a conocer, fue su ingenio y versatilidad lo que permitió que se destaca del resto de talentosos artistas que participaron de esa misma plataforma y hoy le ha permitido pisar los escenarios más importantes de la música en el mundo.

Es cantante profesional, compositor, pianista, productor musical de la academia Gmartell de la ciudad de México D.F. donde tuvo la oportunidad de trabajar para grandes artistas como Kalimba, Camila, entre otras figuras de la música contemporánea.

Canta desde que tiene uso de razón, su formación musical la adquirió en Venezuela, Colombia y México. Es actualmente corista de la agrupación de Jorge Celedón, ha trabajado con Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Nelson Velásquez, Omar Geles, Alejandro Palacio, Wilfran Castillo, haciendo pianos y segundas voces, una labor tras bambalinas que no le resta protagonismo.

“Llegué donde ‘Jorgito’ porque después de escuchar una de las galas de Colombia tiene talento donde toqué piano, le gustó; en ese momento había fallecido su pianista, mi hicieron un casting, recuerdo como ayer que me dieron un listado de 16 canciones para aprendérmelas de un día para otro; ingresé a la agrupación como periodo de prueba por un mes y estuve tres años en el piano y hace un año pasé a hacer coros”, manifestó.

En dialogo con NUESTRO FOLCLOR aseguró que su jefe y amigo ha sido uno de los impulsores más importantes de su carrera profesional, le ha dicho que le conviene tenerlo al frente para que así se dé a conocer en todos los escenarios nacionales e internacionales a los que han llegado.

“Ha estado muy pendiente de mi proceso, me invita a cantar a duo con él y por eso no tengo más que agradecimientos hacia Jorge Celedón, por ese cariño que me tiene como persona y como músico. Por creer en mi talento y en mi proyecto, es uno de los auspiciantes de que me hay decidido a trabajarle a este sueño que se llama Dany Rian, ‘El Capitán’”, resaltó.

Dany Rian expresa que de allí nace su proyecto, es seguidor de la música romántica, melódica y amante del blues y el góspel de la música que se siente porque siempre le ha gustado cantar, pero la industria de la música le está apuntando al género urbano porque es lo que la gente está consumiendo.

De acuerdo a eso Dany se encontró en una dualidad de lo que quería hacer y lo que debía hacer para marcar la diferencia, en consecuencia de ello se dedicó a construir un proyecto diferente.

“Como usuario del reguetón no entiendo por qué se está grabando tanta música sin contenido, porque no pueden guardar la poesía del vallenato viejo o las baladas y la música de amor, siempre pensé en que se podía mandar un buen mensaje en una buena música y no necesariamente para llamar la atención hay que denigrar a los demás”, refirió el artista quien después de identificar el contexto que se encontraba se puso en marcha para construir su proyecto con un conjunto de elementos entre melodía, letra y de forma jocosa.

Así nace Dany Rian, un personaje que en sus letras le está tirando duro y parejo a aquello que afecta a la sociedad y que nadie se atreve a decir pero que todos quieren escuchar; “estoy escribiendo todas esas denuncias sociales que la gente quiere decir pero no se atreve, lo hago sin anestesia de forma divertida y clara para que todo el mundo lo entienda, lo digiera y lo comparta”, anotó.

Eso lo dejó grabado en su primer sencillo titulado ‘La bronca’, esa música que intrínseca lleva protesta tiene una base de regué y un hit reguetón. Dany Rian ha sentido el apoyo de otros artistas de todos los géneros que a través de las redes sociales han invitado a toda Colombia escuchar su trabajo musical con el fin que él persigue: ser conocido como Dany Rian ‘El Capitán’ un artista integro con voz, contenido y gracia.

Aunque le ha apostado a diferentes géneros a lo largo de su carrera musical, se ha dejado llevar de lo que siente que le puede dejar al público, le gusta y ama el vallenato, lleva el género que lo vio nacer a diferentes partes del mundo con la banda de Jorge Celedón pero siente que es un momento donde no solo debe gustarle a él sino al mundo “unos como músico, o yo por ejemplo no estoy buscando fama. Lo único que se hacer es cantar y quiero ser exitoso en lo que hago, buscar un mercado que no solo me de likes sino dejar un mensaje positivo en el género urbano”, indicó el artista.

Este sencillo es el adelanto de un proyecto que Dany viene trabajando y del cual está esperando el tiempo perfecto para entregarlo. Es una producción integrada de ocho canciones de sus autoría con mensajes de temas sociales específicos hacia los políticos, de quienes los eligen, de quienes solo ven lo superficial, habla de amor, de las tragedias de la sociedad que se convierten en charlas de salón y más.

“Lo que quiero es trasmitir a quien me escuche que puedan dedicar, enamorar, bailar quiero que Dany deje un buen mensaje”.

Actualmente se divide entre su trabajo con la organización musical de Jorge Celedón y su proyecto musical organizando el montaje de show y la formación de la banda cambiando la mentalidad de quienes lo escuchan.

El ingenio de Daniel no tiene límites, ya presentó su nuevo formato, al cual le agregó los ritmos del caribe, una propuesta que se basa en lo social, para llevar experiencias fascinantes a través de su estilo. Ahora viene el reto de continuar, no es sólo cantar, es una interacción entre el mundo digital y el real, ‘La bronca’ se encuentra disponible en todas las plataformas de música digitales y hasta el momento ha superado en apenas dos días su expectativa de reproducción.

Buscando un sueño

Por gran tiempo Dany experimentó con un formato musical a capela, sin instrumentos, utilizando en todo momento la voz como musicalización. Con esta idea muy clara, Daniel entró a un estudio de grabación. El primer experimento se llevó a cabo con un tema de Silvestre Dangond, que tras ser abordado en las redes sociales, siguió un curso vertiginoso su inquietud se trasladó a un mosaico de Alejandro Sanz, pero esta vez acompañado por un vídeo de animación que lo llevó a ser identificado por el español.

“Lo que a mí me gusta es muy melódico, mueve fibras los sensible pero aunque eso es más bonito no todo el mundo lo digiere, ni lo siente con facilidad”.

Por: Ariadne Osorio Ponce

ariadneosoriop@gmail.com