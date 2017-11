“La muerte de mi hermano fue injusta, él no era delincuente”

Elsy García Cantillo (izquierda) y demás familiares no salían de su asombro por el suceso y exigieron justicia, para que el asesinato no quede impune. Foto AMP.

Como injusta calificaron los familiares del mototaxista Albeiro García Cantillo, de 33 años de edad, el atentado criminal que le costó la vida la noche del pasado sábado en el municipio de El Copey, donde otra persona también fue asesinada a balas y dos más resultaron heridas.

Según Elsy García Cantillo, el atentado no estaba dirigida contra su hermano, sino contra otra persona que se encontraba en el establecimiento.

“Eso le pasó por andar con las malas compañías, porque mi hermano es una persona sana, dedicado a su trabajo y que muy seguramente, uno de ellos lo entregó para que lo asesinaran, porque le dijo que cambiaran de suéter, para que se viera más elegante. Él salió de mi casa con un suéter de color negro y aparece en la foto tirado en el suelo con uno de color azul, el mismo color con que también vestía, Héctor Raúl Díaz Castañeda, es decir, estaban uniformados, como una manera de estar ‘marcado’, para que atentaran directamente contra ellos. En principio, cuando me dijeron que habían asesinado a mi hermano que lo vi con el suéter de color azul, pensé que no era él, porque de esa manera no salió vestido de mí casa, porque allá mismo fueron a buscarlo para salir un rato y pese a que él rehusaba a acceder, lo convencieron y se fueron en una motocicleta”, relató la mujer en las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, a donde fue trasladado el cadáver para la respectiva necropsia.

Los hechos

Eran las 8:30 de la noche del pasado sábado, cuando a un establecimiento abierto al público ubicado a un costado de la Troncal de Oriente, frente a una de las estaciones de gasolina de El Copey, llegaron dos sicarios en moto y dispararon contra las personas que se encontraban en una de las mesas.

En la balacera, además de los dos muertos, Héctor Raúl Díaz Castañeda y Albeiro García Cantillo, resultaron heridos: un menor de 15 años y un adulto identificado como Yesid Enrique Carrillo Mercado, conocido como ‘Centella’, quienes se recuperan favorablemente.

Por Abdel Martínez Pérez /EL PILÓN