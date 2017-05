La mejor obra para La Guajira

Por: Hernán Maestre Martínez





Para el pasado dos de febrero rotulamos una columna ‘Los contrastes de La Guajira’, con motivo de festejarse el día del icono de la devoción católica de este departamento como lo es la virgen de Los Remedios, con el propósito de llamar a la reflexión de sus dirigentes y la ciudadanía en general frente a la caótica situación en todo sentido en que se desenvuelve este territorio.

Ahora nos volvemos a ocupar de este tema para llamar la atención de la nueva administración del departamento, pero también reiterar a la dirigencia que superen la anorexia, rescatando del olvido lo que debe ser la redención del pueblo guajiro, se trata nada más y nada menos que de terminar y poner a funcionar la embolatada obra de la presa llamada El Cercado en el corregimiento de Chorreras, municipio de Distracción. En esta magna obra ya se han invertido aproximadamente 609 mil millones del 1.5 billones reservados para ésta y que fueron producto de la negociación o venta de Carbocol, nos preguntamos ¿dónde están los dirigentes y parlamentarios guajiros que no se han permitido acelerar disque la actualización y diseños para terminarla y empezar a utilizarla?

Nos permitimos sugerirle a través de esta columna al señor Gobernador que ya que tiene limitadas muchas de sus principales funciones, se dedique a gestionar esta obra de la que tanto adolece y requiere el pueblo guajiro. Esta obra llevaría agua potable a la mitad de los 15 municipios de La Guajira y a la vez irrigaría 18.536 hectáreas, cubriendo territorios de municipios como San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas y Hatonuevo. No tiene ninguna excusa que La Guajira que es un departamento en crisis, no avoque la gestión para terminar este megaproyecto que con seguridad es la redención del pueblo guajiro. Al respecto, le sugerimos también al señor Gobernador, que no tiene aparentes ataduras politiqueras, que se abandere de esta obra para que deje pintada su huella imborrable de su gestión en su circunstancial paso por este departamento muy rico en recursos, pero en contraste muy pobre porque muestra una pobreza rampante, con la pregunta de siempre ¿qué se ha hecho todo el dinero que recibió en sus arcas por concepto de regalías directas ya que no muestra ningún signo de progreso o de obras importantes? La misma pregunta cabe para los municipios mineros, como Barrancas, blanco es la gallina lo pone y de muchas maneras se come.

Señor Gobernador, con solo esta gestión que usted emprenda tiene para hacerse inmortal en La Guajira por todo lo que a través de este proyecto se puede irradiar en redención y progreso, usted tiene mucho de indígena, por favor llévele agua desde la represa El Cercado en El Ranchería a municipios como Uribía, Manaure y Maicao que tiene como principal problema el suministro de agua potable, no olvidemos lo que se dice popularmente que donde hay agua está Dios.

Hemos notado a bultos que el gobierno central solo se manifiesta respecto de la salud, educación y otras obras pero no menciona para nada la obra que es prioritaria para esta “pobre guajira rica”, ya se ha dicho hasta la la saciedad que La Guajira tiene pésimos servicios públicos, donde existen que conspiran contra las posibilidades de despegue económico y social, entonces no esperemos más ni tampoco lancemos más retórica y emprendamos manos a la obra.

Son 198 millones de metros cúbicos de agua que están desperdiciándose allí represados sin uso alguno, mientras tanto, los habitantes de más de la mitad del departamento están sedientos, ¡qué horror!, señores dirigentes y administradores a todo los niveles, no tiene presentación que La Guajira muestre el primero lugar en NBI (necesidades básicas insatisfechas) de Colombia. Perdónenme si soy irreverente con esto que voy a expresar: “el doctor Eduardo Abuchaibe Ochoa, que no alcanzó a ver el boom de la regalías en La Guajira, debe estarse retorciendo en su tumba al saber desde el más allá la situación que vive su querida Guajira.

