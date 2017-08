La medida más sancionada en Valledupar con el nuevo Código de Policía

Los casos donde más se registran los casos de infracción son en los municipios de Valledupar, Aguachica, Bosconia, San Alberto y San Martín.

Trece días después de entrar en vigencia el nuevo Código de la Policía Nacional, Valledupar ocupa el primer lugar de los municipios del departamento con más sanciones impuestas, luego sigue Aguachica y Bosconia. Según explicó el subcomandante del departamento de Policía en el Cesar, teniente coronel Mauricio Bonilla Méndez.

¿Cuáles son los comportamientos más sancionados en Valledupar?

El coronel Bonilla dijo a EL PILÓN que la principal infracción es el consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o de sustancias psicoactivas. “Si bien es cierto, culturalmente Valledupar y el departamento del Cesar, tienen una tendencia normal a este consumo. El Código de Policía lo que busca es que estas actividades se hagan en sitios permitidos como los lugares autorizados a la venta de bebidas embriagantes y no en lugares públicos como parques o sitios comunes, todo esto para que se respeten algunos espacios”, expresó.

El departamento de comunicaciones de la Policía del Cesar informó que 28,5 % de los comparendos realizados desde el 1 de agosto, es por el consumo de bebidas embriagantes y psicoactivas en lugares públicos. Sin embargo, el teniente coronel Mauricio Bonilla expresó que los lugares permitidos para el consumo de bebidas embriagantes pueden ser regulados por algunos alcaldes “y ellos indicarán en qué lugares y en qué horario está permitido, por ejemplo, el balneario Hurtado es un sitio público donde tiene que regularse la autorización para el consumo de bebidas embriagantes”.

Por otro lado, lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, el Subcomandante del departamento de Policía en el Cesar expresó que si bien es cierto hay unas personas que son farmacodependiente o enfermas, que necesitan una atención especial entonces hablan de la dosis personal, “hay que entender que esa dosis personal no se puede entender cómo -yo soy enfermo y tengo el derecho de consumir mi dosis personal en cualquier lugar- pues no puede hacerlo porque no está permitido en sitios públicos, algunas personas no tendrán en su cabeza el pensar que van a consumir en su vivienda, en la sala o en el baño de su casa porque su misma familia tampoco se lo permite”, explicó.

El segundo comportamiento que más se presenta tienen que ver con las riñas, “este tipo de situación que conlleva a una situación posiblemente penal, el Código lo que busca es que se presenten cada día menos, pero ¿qué pasa con las riñas?, la mayoría de las veces también el Policía con la presencia del sonido de la sirena o con el llamado de atención cambia el comportamiento”; el Policía puede dejar una amonestación por escrito pero no lleva un cobro pecuniario. En Valledupar solamente hay tres casos, según informó la Policía Nacional.

Mauricio Bonilla agregó que en el top cinco del comportamiento contrario a la convivencia entró uno que no estaba y es el de hacer necesidades fisiológicas en sitio público, “como dato curioso este fue el primer comportamiento que fue multado durante la entrada en vigencia del Código en el presente año, esta es una de las multas más caras que existen en el caso del Código Nacional de Policía, deben pagar $786.880”.

El sonido, la invasión de espacio público, el porte de armas corto punzante o blancas y la venta y posesión de elementos de celulares, también entraron a la lista de los más sancionados durante el pasado 1 primero de agosto.

Las sanciones del Nuevo Código de Policía más frecuentes en Valledupar desde el 1 de agosto

1: Consumo de bebidas embriagantes y psicoactivas en lugares públicas: 28,5 %; 19 comparendos donde deben pagar $393.499, cada sancionado.

2. Sonido o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos que afecten la convivencia del vecindario: 11 %; 10 comparendos deben pagar $393.440 c/u.

3. Invasión del espacio público: 11 %; 10 comparendos deben pagar $98.362 c/u.

4: Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público: 8 %; 7 comparendos debe pagar $786.880 c/u.

5: Portar armas o elementos corto punzante o sustancias peligrosas en lugares abiertos al público: 3 %; 4 comparendos deben pagar $196.720 c/u.

Las multas tipo 1 y 2 pueden conmutarse en los cinco primeros días con un curso pedagógico o trabajo social, que será impuesto por el alcalde local. Las sanciones tipo 3 y 4 tendrán pago obligatorio, pero si en los cinco primeros días se toma el curso pedagógico o la labor social, tendrán una reducción del 25 por ciento.

Municipios dónde más han sancionado (desde el 1 de agosto)

Valledupar

Aguachica

Bosconia

San Alberto

San Martín

El teniente coronel Mauricio Bonilla manifestó que a pesar que hubo un tiempo largo con el sistema de comparendos pedagógicos, ha habido poco cambio en la ciudadanía. “Hay que aceptar que no hay cambio evidente en la ciudadanía, la Policía ha tratado de buscar más mecanismos de mediación, menos mecanismos de cobros, será que por eso las cifras se mantienen por debajo, a final de los seis meses hemos llegado a 4.000 comparendos realizados en la parte pedagógica, aún hay municipios que no hay comparendos precisamente porque no les estamos exigiendo, lo que queremos es que haga un cambio de comportamiento”, explicó Bonilla.

PARA TENER EN CUENTA…

Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa esta no ha sido cancelada con los intereses respectivos, la persona no podrá:

1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.

2. Ser nombrado o ascendido en cargo público.

3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.

4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.

5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de Comercio.