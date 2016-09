La mala campaña del Valledupar FC

Joaquín Ramírez/EL PILÓN Valledupar Fútbol Club alista su choque del fin de semana ante el Barranquilla, en condición de visitante.

No es crisis porque esta palabra se acomoda cuando una situación se deteriora cuando antes estaba bien. Y el Valledupar nunca lo ha estado, al menos en los últimos cuatro años cuando no ha clasificado entre los ocho de la Primera B.

En la derrota ante Deportivo Pereira se evidenció un mal que lo aqueja desde hace rato. Un equipo que aspire clasificar no puede perder cinco puntos en casa en sus últimos dos partidos.

Bogotá le hizo el favor a los verdiblancos al empatar 1-1 con Cúcuta; igual ocurrió en la victoria del Popayán 1-0 contra Orsomarso. Tanto ‘motilones’ como vallecaucanos están en la puja por clasificarse, al lado de un Valledupar mermado, pero que matemáticamente puede lograr el objetivo.

En la próxima fecha, Cúcuta irá a casa del líder Deportivo Pereira y habría que hacerle fuerza a los ‘matecañas’ para que derroten a los rojinegros, pero Valledupar debe hacer la tarea de derrotar al Barranquilla, equipo que prácticamente está eliminado.

Reacciones

El jugador vallenato, Rafael Navarro, al servicio del Deportivo Pereira emitió su concepto sobre el elenco de David Pinillos. “De nada sirve jugar bonito si no hay quien haga gol, Valledupar tiene fútbol, pero no tiene quien la meta y así creo que será difícil que clasifique, aunque todavía tiene chance”, lamentó el volante del equipo ‘matecaña’.

Por su parte, el periodista de Maravilla Stereo, Gustavo Sánchez Leal, fue más contundente en sus críticas al equipo de la capital del Cesar. “Moisés Galé no está produciendo como jugador, no entiendo por qué es titular, ante Pereira erró dos opciones claras de gol, sumado a su pobre desempeño futbolístico. Ahora, el Valledupar no está aprovechando los otros resultados como el empate del Cúcuta y la derrota de Orsomarso”.

Sobre la crisis, los hinchas también se pronuncian, es el caso de Luis Eduardo Maestre Vega, quien atribuye el mal momento del onceno verdiblanco a las lesiones de jugadores claves. “Luis de la Hoz se resintió a comienzo de año, Santos está en igualdad de condiciones, a mitad de año se trajo a Peñaranda y también se resintió, esa situación creo que influyó para que el equipo tuviera flaquezas ofensivas”, concluyó.

Las falencias

La mala puntería tiene al Valledupar en una pobre producción de goles; 27 anotaciones en 28 partidos es un promedio bajo, lo ubican como el quinto peor equipo en producción ofensiva, por debajo de Atlético (17), Llaneros (22), Unión Magdalena (26) y Tigres (23).

Los delanteros que vinieron tuvieron la mala suerte de lesionarse (De la Hoz, Peñaranda y Óscar Santos).

Jugadores que tienen un bajo rendimiento y son titulares, tal es el caso de Moisés Gale que poco o nada le aportan al equipo.

En varios partidos en condición de local, el técnico David Pinillos alineó un solo hombre en punto y así difícilmente alcanzará los resultados.

El equipo hace la tarea de visitante pero de local deja escapar puntos importantes.

No hubo un número diez consolidado porque Andrés Uhía no tuvo la continuidad suficiente debido a las lesiones y por disposición del técnico.

De mitad de cancha hacia arriba el biotipo de los jugadores no es el mejor y eso pesa de una u otra forma a la hora de encarar a equipos que tienen buena estatura de mitad de cancha hacia abajo.

No hay un lateral izquierdo consolidado. Luis Iriarte que toda la vida ha sido volante de doble función hoy aparece improvisado en esa posición.

Igual ocurrió por la banda derecha en donde este año han desfilado cinco jugadores en esa posición. Jhonny Buelvas, Jhon Zea, Julio Mora, Ronald Herrera y el propio Luis Moreno las veces que fue improvisado en esa zona, sin embargo fueron improductivos en esa posición y David Pinillos nunca encontró el jugador ideal en esa función.

Habría que preguntarle al técnico David Pinillos sobre la ausencia de Luis Londoño en la titular. Por qué no está jugando si es el elemento que le da equilibrio a la zona de volantes del Valledupar.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN